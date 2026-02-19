Scandalul violent a pornit după ce conducătorii auto au trecut de un sens giratoriu și unul dintre ei s-a supărat că nu i s-a acordat prioritate.

Când ambele autoturisme au ajuns unul lângă celălalt, șoferii, unul de 22 de ani, celălalt de 29, au oprit, au coborât de la volan și s-au împins, aruncându-și cuvinte grele.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, bărbatul mai tânăr este cel care l-a luat la bătaie pe celălalt și l-a trântit la pământ. Victima a suferit răni pentru care are nevoie de 10- 15 zile de îngrijiri medicale.

Agresorul este cercetat sub controlul judiciar pentru 60 de zile și are dosar penal pentru lovire sau alte violențe.