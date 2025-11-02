Mesajul Regelui Charles al III-lea după atacul din Londra. Monarhul, „profund îndurerat pentru toţi cei afectaţi”

Regele Charles al III-lea s-a declarat duminică „absolut îngrozit şi şocat” de atacul cu armă albă care a făcut cel puţin zece răniţi într-un tren din estul Angliei, sâmbătă.

„Soţia mea (regina Camilla) şi cu mine suntem absolut îngroziţi şi şocaţi de acest teribil atac cu cuţitul. (...) Suntem profund îndureraţi pentru toţi cei afectaţi şi pentru cei dragi lor”, a declarat regele într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare.

„Transmitem sincere condoleanţe şi gânduri bune tuturor celor afectaţi şi celor dragi lor. Suntem deosebit de recunoscători serviciilor de urgenţă pentru modul în care au reacţionat la acest teribil incident”, a mai transmis monarhul britanic.

Doi bărbaţi au fost arestaţi sub suspiciunea de tentativă de omor în urma unui incident petrecut la bordul unui tren cu destinaţia Londra. Este vorba despre un britanic de culoare în vârstă de 32 de ani şi unul britanic de origine caraibiană în vârstă de 35 de ani.

În total, unsprezece persoane au fost tratate la spital în urma incidentului. Doi dintre ei se află în stare critică, iar patru au fost externaţi.

Poliţia afirmă că nu există indicii care să sugereze că ar fi vorba de un incident terorist şi a solicitat publicului să furnizeze orice informaţii suplimentare.

Ofiţeri înarmaţi au urcat în tren şi i-au arestat pe cei doi suspecţi în termen de opt minute de la primele apeluri la 999 efectuate de pasageri, care au dat alarma în jurul orei 19:42.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













