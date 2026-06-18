Suspecții, manageri, doctori și asistenți medicali de la o clinică privată din Ploiești, ar fi înregistrat și decontat, la Casa de Asigurari de Sănătate Prahova, consultații și servicii medicale pe care nu le-au făcut în realitate.

Banii obținuți astfel, erau împărțiți, în funcție de implicarea fiecăruia, ca "bonus de performanță". Unii pacienți ale căror carduri au fost folosite habar n-aveau ce se întâmplă.

Alții, erau colegi ai suspecților care le-au dat datele lor si pe ale unor rude, cu bună știință. Prejudiciul ar fi de aproape 2 milioane si jumatate de lei.