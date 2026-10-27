Reprezentanții unor culte istorice protestează față de eveniment, pentru că nu ar fi compatibil cu valorile creștine, dar și că poluează fonic și vizual.

Autoritățile au precizat că interesul turiștilor este mare. Unitățile de cazare din localitate sunt ocupate aproape în totalitate.

În weekend, timp de trei zile, personaje înfricoșătoare și proiecții spectaculoase vor transforma cetatea din Sighișoara. Este al doilea an la rând când acolo este organizat un festival de Halloween. Interesul turiștilor este mare, spun autoritățile locale.

Iulian Sârbu, primar Sighișoara: În acest moment, toate locurile de cazare din Sighișoara sunt ocupate. Ne bucurăm pentru că, prin acest mod, avem un sezon turistic extins, un lucru pe care ni l-am dorit cu toții.

Însă nu toată lumea privește cu ochi buni organizarea evenimentelor. Mai multe parohii ale Cultelor Istorice au contestat festivalul.

Bruno Fröhlich, prim-preot al Parohiei Evanghelice C.A. Sighișoara: Problema noastră, mă refer aici la cultele care au bisericile aici în Cetate, este că se suprapun concertele cu boxele date la maximum, vorbim de ziua în care credincioșii comemorează morții și vin la biserică, este un inconvenient concertele care se țin în piața cetății periclitează clădirile, e o poluare fonică extraordinară. Cred că aceste manifestări la care vin foarte mulți, ar trebui făcute într-un alt loc.

Ce spun localnicii

În ciuda controverselor, unii localnici spun că astfel de evenimente sunt importante pentru turismul din zonă.

Localnică: Dacă tinerii preferă și mișcări sau evenimente din astea, de ce noi, generația mai în vârstă, sau cei care sunt după noi să fie împotrivă?

Localnică: Chiar am fost supărați pe cei care nu au fost de acord, că nu a fost festival în Sighișoara. Nu se poate așa ceva. Păi, cu ce să faci propagandă la turism dacă tu nu faci, anulezi festivalul?

Petiția a ajuns la administrația locală, iar consilierii vor decide dacă regulile de organizare vor fi schimbate.