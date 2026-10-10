Reprezentanții Asociației Magazinelor Online spun că este vorba despre un fenomen internațional, cu efect de domino între marii retaileri. Tendința se observă și în unele orașe. La Craiova, de pildă, nici n-a trecut bine ziua recoltei, că a început montarea ornamentelor stradale.

Plini de îndrăzneală, elfii s-au făcut comozi lângă fantomele de Halloween.

Clienții au răspuns diferit. Unii spun că încep și ei cumpărăturile de sărbători.

Clientă: Scăpăm de stresul de atunci, oricum trebuie luate cadouri o grămadă, pregătirile de Crăciun și atunci dacă putem să scăpăm acum din timp, e mai bine.

Alții resping din start ideea.

Articole de Crăciun sunt la vânzare și pe internet. Reprezentanții Asociației Magazinelor Online vorbesc chiar despre un fenomen.

Cristian Pelivan, Asociația Magazinelor Online: Are și o denumire "Christmas Creep" retailerii achiziționează marfa, decorațiunile pentru Crăciun și se pornește un efect de domino, în momentul în care un retailer mare pune marfa asta în vânzare apoi toți ceilalți dau și ei fuga să așeze marfa pe raft sau să o pună pe website.

Au început pregătirile pentru târgurile de Crăciun

De sărbătoare se pregătesc și unele orașe. În Craiova, în centru, au fost montate ghirlande luminoase și coronițe și se lucrează la decorațiunile pentru căsuțe. Peste două milioane de luminițe vor da strălucire, orașului. Târgul de Crăciun se deschide pe 13 noiembrie.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: Bradul spectaculos din Piața Mihai Viteazul va fi mult mai mare și mai frumos, adaptat temei tărâmul elfilor. Copiii vor avea posibilitatea să vadă un trenuleț care va fi chiar în brad și va fi în mișcare.

În aceeași zi va începe și Târgul de Crăciun de la Sibiu. Pentru acest an, organizatorii pregătesc mai multe zone de relaxare.

Andrei Drăgan, organizatorul târgului de Crăciun de la Sibiu: Vei putea sta fie într-o sanie al lui Moș Crăciun, fie într-o gondolă de pe o pârtie de schi, fie în jurul și pe niște bușteni din lemn.

În prima parte a lunii viitoare se vor deschide și multe târguri din străinătate. De pildă, în Berlin, unul începe pe 6 noiembrie, iar cele din Viena și Praga pe 13 noiembrie.