În urma unui control efectuat de inspectorii Apele Române Jiu, furnizarea apei în comună a fost sistată imediat, iar primăria a fost sancționată contravențional transmite news.ro.

Verificările pe teren au scos la iveală o situație neobișnuită. Inspectorii au constatat că, atât în stația de tratare, cât și la cele două foraje de apă din comună, dar și în gospodăriile cetățenilor, au fost montate apometre cu indexuri, ceea ce dovedește înregistrarea unui consum efectiv de apă.

Confruntat cu aceste constatări, reprezentantul autorității locale a declarat inspectorilor că nu avea cunoștință despre existența acestor racorduri și nici despre indexurile înregistrate. Într-o încercare de a-și declina responsabilitatea, edilii au dat vina pe locuitori, susținând că aceștia „se branşează noaptea” fără să anunțe.

Ca urmare a neregulilor grave, Apele Române Jiu a aplicat o sancțiune aspră și a luat măsuri urgente de sistare a activității ilegale.

„Amendă de 40.000 de lei pentru UAT (unitatea amdinistrativ-teritorială – n.r.) Pleşoi. Furnizarea apei către consumatori, interzisă până la obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor. Controlul efectuat de către inspectorii Apele Române Jiu la UAT Pleşoi a scos la iveală o situaţie care ridică serioase semne de întrebare privind modul în care este gestionat serviciul de alimentare cu apă al comunităţii. La momentul controlului, UAT Pleşoi nu deţinea Autorizaţie de Gospodărire a Apelor, document obligatoriu pentru desfăşurarea legală a activităţilor privind captarea, tratarea şi furnizarea apei”, informează, miercuri, Apele Române Jiu.

De asemenea, oficialii au precizat că UAT Pleșoi nu a putut prezenta procesul-verbal de recepție sau de terminare a lucrărilor.

„La momentul controlului, UAT Pleşoi nu a putut prezenta procesul-verbal de recepţie/terminare a lucrărilor. În cadrul controlului, reprezentantul autorităţii locale a declarat inspectorilor că nu avea cunoştinţă despre existenţa acestor racorduri, şi nici despre indexurile înregistrate la apometrul din staţia de tratare şi la cele două foraje, afirmând că oamenii «se branşează noaptea»”, se arată în comunicatul Apele Române Jiu.

Consumul de apă a fost interzis

Având în vedere că, în absența autorizației, apa nu poate fi furnizată legal, consumul a fost interzis în localitate până la obținerea documentului și respectarea tuturor obligațiilor legale. Mai mult, deoarece indexurile apometrelor au indicat un consum real de apă, Apele Române a transmis o adresă către Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj pentru demararea procedurilor de recuperare a prejudiciului, conform prevederilor legale.

Inspectorii Apele Române au ținut să reamintească faptul că autorizația de gospodărire a apelor nu este o simplă formalitate administrativă. Aceasta reprezintă instrumentul legal prin care sunt stabilite și controlate condițiile de utilizare a resursei de apă, incluzând captarea, tratarea, distribuția, exploatarea forajelor, volumele de apă utilizate și, nu în ultimul rând, protejarea resursei de apă.