În plus, au fost obligați să îi plătească proprietarului un sfert de milion de lei despăgubiri.

Băuți, după câteva ore de petrecere, câțiva dintre tineri, unii minori la acea vreme, și-au început anul 2022 vandalizând pensiunea din Sectorul 4, pe care o închiriaseră pentru 3500 de lei. În casă s-au perindat atunci peste 20 de petrecăreți, iar polițiștilor le-a luat mai bine de un an să afle cine și ce a distrus.

Iancu Babu, proprietar: E prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva. Sunt în domeniul hotelier de peste 15 ani de zile. M-a pufnit râsu plânsu, ce să zic. Nimeni n-a schițat niciun semn de regret. Tot timpul au zis că nu ei eu fost cei care au devastat, că au venit alții.

Bilanțul distrugerilor

Bilanțul pagubelor l-a șocat pe proprietar: șase camere distruse, patru dintre ele în întregime, mai mulți pereți au fost sparți, trei televizoare au fost aruncate de la etaj, faianța din baie spartă, iar de distrugeri spune păgubitul, nu ar fi scăpat nici aparatul de cafea care a costat 2.000 de euro.

Motive suficiente pentru judecător să îi condamne în prima instanță pe cei șapte tineri pentru distrugere la pedepse cuprinse între 6 luni și 8 luni de închisoare, dar fără să fie executate în regim de detenție. Pedeapsa cea mai mare a luat-o unul dintre suspecți și pentru că ar fi amenințat la petrecere pe cineva cu un pistol de airsoft.

Corespondent ȘtirileProTV: Pe lângă pedepsele cu suspendarea executării, judecătoria Sectorului 4 i-a condamnat pe tineri să acopere pagubele pricinuite în acea noapte de Revelion. Așa că i-a obligat pe toți să achite 250 de mii de lei daune materiale, o sumă pe care însă proprietarul pensiunii o consideră insuficientă, în comparație cu pierderile de care a avut parte nu doar prin distrugeri, ci și prin neutilizarea pensiunii vreme îndelungată.

Avocatul tinerilor a declarat pentru știrile PRO TV că incidentele scandaloase ar fi fost provocate de teribilism și consum de alcool. Iar suspecții au acceptat acuzațiile. Dar au contestat sentința la Curtea de Apel pentru că mizează pe o amânare a aplicării pedepsei și pe reducerea despăgubirilor la jumătate. Dacă sentința va rămâne definitivă, cei 7 tineri vor trebui să presteze câte 90 de zile de muncă în folosul comunității.