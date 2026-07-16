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Şapte persoane au fost reţinute în dosarul fraudei de proporții din sistemul de pensii. Ce au descoperit procurorii

Știri Actuale
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Şapte persoane au fost reţinute după percheziţiile efectuate la Casa de Pensii Bucureşti, alte 13 fiind cercetate sub control judiciar, anunţă Poliţia Română.

autor
Mihaela Ivăncică

În urma percheziţiilor efectuate miercuri, au fost descoperite şi ridicate sumele de 114.330 de euro şi 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, 4 token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 de ştampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă (în original), înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum şi alte mijloace de probă, scrie Agerpres.

Dintre persoanele reţinute, şase vor fi duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de o altă persoană procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar.

DIICOT şi Poliţia Română au efectuat miercuri percheziţii în biroul unui funcţionar de la Casa de Pensii Bucureşti, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.

Conform unor oficiali ai DIICOT, în dosar mai sunt implicaţi un expert judiciar şi un fost angajat ITM.

Membrii grupării au folosit asociaţii nonprofit fără activitate, societăţi comerciale de tip fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.

Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.

Deşi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupării, în urma depunerii declaraţiilor aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate. Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari).

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Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, perchezitii, Casa de pensii,

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