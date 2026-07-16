Şapte persoane au fost reţinute în dosarul fraudei de proporții din sistemul de pensii. Ce au descoperit procurorii

În urma percheziţiilor efectuate miercuri, au fost descoperite şi ridicate sumele de 114.330 de euro şi 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, 4 token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 de ştampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă (în original), înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum şi alte mijloace de probă, scrie Agerpres.

Dintre persoanele reţinute, şase vor fi duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de o altă persoană procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar.

DIICOT şi Poliţia Română au efectuat miercuri percheziţii în biroul unui funcţionar de la Casa de Pensii Bucureşti, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.