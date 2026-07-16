Membrii acestui clan din Brăila sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei bărbaţi au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi 20 de suspecţi, toţi acţionând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, în vederea comiterii de infracţiuni grave contra persoanei - vătămare corporală şi tentativă la omor, precum şi împotriva relaţiilor privind convieţuirea socială, potrivit rolurilor asumate, pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat.

Gruparea ar fi acționat coordonat

Astfel, din 2021 şi până în prezent (iulie 2026), membrii grupării au exercitat acte de violenţă împotriva mai multor persoane, săvârşind infracţiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum şi infracţiuni de tulburare a ordinii şi liniştii publice, pentru menţinerea şi consolidarea supremaţiei grupării în zona de influenţă, intimidarea persoanelor percepute ca adversare şi conservarea reputaţiei violente a grupului în mediul infracţional local.

Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvenţa loviturilor aplicate şi zonele anatomice vizate, acţiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voinţa acestora, şi anume acordarea de îngrijiri medicale de specialitate şi reacţiile persoanelor vătămate.

Violențele ar fi vizat mai multe victime

De asemenea, în intervalul de timp menţionat, liderul grupării a acordat ca îndeletnicire împrumuturi băneşti unor persoane fizice, stabilind şi primind în mod nelegal dobânzi săptămânale, lunare sau per "termen" (procente din sumele împrumutate) fără să fie autorizat în acest sens, solicitând debitorilor constituirea unor garanţii constând în bunuri imobile şi mobile (autoturisme de lux).

În acest context, el a exercitat acte de intimidare şi presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat şi dobânzile aferente.

Totodată, şi alţi membri ai grupării au oferit împrumuturi băneşti, cu dobândă, fără a fi autorizaţi.

Actele de urmărire penală au reliefat şi faptul că, în perioada anului 2021 până în prezent (iulie 2026), liderul grupului a efectuat şi intermediat tranzacţii financiare (primirea de sume de bani reprezentând dobânzi cămătăreşti şi împrumuturi băneşti) şi a procedat la transferarea şi înregistrarea unor bunuri imobile şi mobile (autoturisme de lux) pe numele unor persoane din cadrul familiei sale, deşi era adevăratul beneficiar şi utilizator al acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor şi bunurilor obţinute din activitatea infracţională.

Anchetatorii urmăresc traseul banilor

Investigaţiile efectuate au mai stabilit şi faptul că doi dintre membrii grupării au folosit metoda "loverboy" şi au determinat două victime, iniţial prin acte de manipulare emoţională (promisiuni de iubire) şi ulterior prin constrângere psihică, să practice prostituţia pe teritoriul Elveţiei şi, respectiv, al Austriei. Una dintre victime a fost transportată şi adăpostită şi în diferite oraşe din România (Brăila, Baia Mare, Braşov, Suceava).

Audierile de desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.