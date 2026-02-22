Cei nouă suspecți sunt acuzați că, din aprilie 2025, au înlesnit practicarea prostituției disimulată sub aparența de legalitate a serviciilor de masaj, transmite news.ro.

Perchezițiile de sâmbătă au vizat nouă locații în București și Ilfov. Polițiștii au ridicat sume importante de bani: aproximativ 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline — totalizând aproape jumătate de milion de lei, în echivalent.

„Persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale", precizează anchetatorii.

Cele opt persoane reținute urmează să fie prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă.