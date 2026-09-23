Alarma s-a dat în satul Bobăița, aflat în apropiere de Drobeta-Turnu Severin. Până la sosirea pompierilor, localnicii au încercat să țină focul cât mai departe de gospodării.

Localnic: „Arde foarte tare pe o suprafață foarte mare, a venit din satul Crăguiești. A ars o anexă gospodărească, două dintre ele am încercat să le salvăm”.

Localnic: „Mă tem extraordinar, a mai fost foc aici”.

Una dintre construcțiile mistuite complet de flăcări aparține unei familii din Reșița. Este a doua casă pe care oamenii o pierd.

Localnic: „Scrum totul, o casă și un grajd”.

Localnicii și autoritățile iau în calcul varianta ca focul să fi fost pus intenționat.

Ion Michescu, primar comuna Malovăț: „Oamenii se pare că au înebunit, nu știm ce să mai facem. Nu mai putem spune că pe vremea asta s-a aprins de la soare, exclus”.

Din fericire, nu sunt victime. Doar marți, în județul Mehedinți, au izbucnit alte trei incendii de vegetație, în urma cărora zeci de hectare au fost distruse.