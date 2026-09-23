Însă avem vești bune. Vremea se mai încălzește de joi. La Vârful Omu, minima înregistrată a fost de -5 grade Celsius și s-a depus un strat gros de chiciură. În ceața densă, lângă stația meteo, s-au grupat câteva capre negre.

După ora 17:00, când termometrul arăta 0 grade Celsius, a început să ningă la Vlădeasa, la peste 1.800 de metri altitudine.

Și la Bâlea Lac s-a așternut un strat de zăpadă. Temperaturile au scăzut până la -2 grade Celsius.

Turiști: „Pot să zic că a fost o mare surpriză, după cum mă vedeți, în pantaloni scurți” (...)

„Am venit pregătit cu haine călduroase și peisajul e uimitor!”

Mădălin Botea, salvamontist din cadrul Salvamont Sibiu: „Cu primele ninsori se schimbă întotdeauna situația pe traseele montane. Trecem la echipamentul de iarnă, întotdeauna să avem colțari, piolet. Să ne alegem cu grijă traseele, pe măsura experienței noastre.”

Frigul tăios s-a resimțit marți în toată țara, mai ales în depresiuni, dimineața. În localități din județul Bistrița-Năsăud, minima a coborât la 4 grade Celsius, iar oamenii au făcut deja focul în sobe.

În orașe, minimele au fost cuprinse între 5 și 10 grade Celsius. Cei care au plecat devreme s-au îmbrăcat de iarnă.

Localnic: „Dacă bate vântul, ne înfofolim mai tare, avem așa, vreo 3-4 straturi.”

Corespondent PROTV: „Potrivit măsurătorilor făcute aici, la stația meteo Ghimbav, în Brașov, temperaturile au scăzut chiar și cu 12 grade pe timpul zilei, în mai puțin de 48 de ore. S-au înregistrat și 2 grade la Fundata și puțin peste 4 grade la Întorsura Buzăului.”

Meteorologii au emis o informare de răcire accentuată în toată țara, valabilă până joi dimineață. Temperaturile vor fi sub normalul perioadei.

Oana Păduraru, meteorolog ANM: „În cursul nopților, tendința este ca în dealurile subcarpatice, dar și în depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile să coboare spre 1-2 grade. La altitudini mai mari de 1.800 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și trecător ninsoare.”

Dimineața se poate produce ceață și brumă. La sfârșitul săptămânii, temperaturile mai cresc cu câteva grade.