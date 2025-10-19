Șacalii se înmulțesc alarmant și devin o amenințare pentru fermele din sudul țării: „Dacă nu ești mereu aici, te distrug”

Șacalii pun stăpânire pe zone întinse din România, deși specia era aproape absentă la noi în urmă cu 40 de ani. Acum, acești prădători deosebit de periculoși s-au înmulțit îngrijorător și fac pagube însemnate, inclusiv la lumina zilei.

Priviți uneori cu frică și chiar cu repulsie, șacalii au devenit o specie tot mai prezentă în fauna României.

Se înmulțesc repede și au depășit, numeric, alți prădători, mai ales lupii, cu care împart uneori același teritoriu. Urletele lor, inconfundabile, se aud mai ales noaptea.

Acum, aceste animale extrem de inteligente și adaptabile au pus stăpânire pe câmpurile din partea de sud a țării. Și-au schimbat obiceiurile și atacă animalele nu doar noaptea, ci și în plină zi.

Fermierii își iau măsuri de siguranță

O fermă din localitatea Cetate, județul Dolj, a fost împrejmuită cu garduri electrice și are și 120 de camere de supraveghere.

Cosmin Bărcăuan, angajat fermă: „Acționăm cu camere cu infraroșu, cu mișcare. În momentul când au intrat în zona vacilor, oilor, suntem automat anunțați.”

Gigi Netoiu, fermier: „Trec prin garduri. Am prins și 15-20 când atacă pe grupuri. Vă dați seama, vițeii când sunt fătați, mici, ei miros, adulmecă de la distanță. Am avut 15-20 de viței, 30-40 de oi, cu miei cu tot.”

Județele Tulcea, Dolj, Constanța, Olt sau Timiș au cel mai mare număr de exemplare.

Marian Călușeru, fermier: „Vin în fiecare seară. Dacă nu ești aici la ele, te distrug. Trebuie să stai permanent, 24 din 24. Acum o săptămână mi-a atacat cinci oi.”

În România, numărul șacalilor a crescut în ultimii 20 de ani de la aproape 1.300 la peste 40.000, în prezent, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Transilvania din Brașov.

Ovidiu Ionescu, profesor la Facultatea de Silvicultură Brașov: „Este o specie nouă venită în fauna României. A găsit o nișă ecologică foarte bună, condiții foarte bune de dezvoltare.”

George Vile, purtător de cuvânt Direcția Silvică Olt: „Dacă temperaturile medii vor crește în continuare și iernile vor deveni din ce în ce mai blânde, atunci habitatul se va modifica.”

Înmulțirea exagerată a șacalilor pune în pericol și păsările care cuibăresc pe sol, unele dintre ele fiind specii rare și protejate.

