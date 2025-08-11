S-au tras focuri de armă la Botoșani. Polițiștii de frontieră au intervenit într-o operațiune de transporturi ilegală
S-au tras focuri de armă duminică noapte la Botoșani în zona de frontieră. Mai mulți bărbați care transportau dinspre Prut pachete voluminose au fost opriți de polițiștii de frontieră cu 7 focuri de avertisment. Nimeni nu a fost rănit.
Când i-au văzut pe polițiști, indivizii au abandonat încărcătura și s-au ascuns în vegetația din zonă.
În colete au fost descoperite 10.000 de pachete de țigări din Republica Moldova, cu o valoare ce depășește 125.000 lei. A fost dechis un dosar penal pentru contrabandă.
