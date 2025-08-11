S-au tras focuri de armă la Botoșani. Polițiștii de frontieră au intervenit într-o operațiune de transporturi ilegală

11-08-2025 | 07:37
S-au tras focuri de armă duminică noapte la Botoșani în zona de frontieră. Mai mulți bărbați care transportau dinspre Prut pachete voluminose au fost opriți de polițiștii de frontieră cu 7 focuri de avertisment. Nimeni nu a fost rănit.

Iulia Ciuhu

Când i-au văzut pe polițiști, indivizii au abandonat încărcătura și s-au ascuns în vegetația din zonă.

În colete au fost descoperite 10.000 de pachete de țigări din Republica Moldova, cu o valoare ce depășește 125.000 lei. A fost dechis un dosar penal pentru contrabandă.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-08-2025 07:19

Cinci persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, şi vor fi propuse pentru arestare preventivă într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări, cu un prejudiciu de peste 92.400 de lei (18.233 de euro).

Ţigări de contrabandă în valoare de aproape 8,2 milioane de lei au fost descoperite de poliţiştii de frontieră într-un container sosit din Olanda în Portul Constanţa, documentele însoţitoare arătând că în container ar fi trebuit să fie scobitori.  

Şapte persoane au fost reţinute pentru 24 de ore de poliţiştii din Ilfov, după ce au fost prinse în timp ce mutau, în apropierea unor depozite din Pantelimon, sute de baxuri în care se aflau aproape patru milioane de ţigări de contrabandă.

