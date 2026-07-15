Marți seară, pacienta a murit. Spitalul a dispus formarea unei comisii care să verifice felul în care a fost tratată bătrâna. Membrii familiei, de asemenea, au fost audiați de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, care au fost sesizați de medicii legiști.

Miercuri dimineață, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale au emis o ordonanță în vederea efectuării autopsiei pentru moarte suspectă. Nepoata pacientei, avocat de profesie, a început, de asemenea, demersurile în justiție.

Luminița Ghica, nepoata pacientei: „Am depus o plângere penală, nu cu privire la o anumită persoană, ci cu privire la toate cadrele medicale care sunt în Spitalul Județean și care s-au ocupat de îngrijirea bunicii mele.”

Femeia de 93 de ani s-a stins după o spitalizare de 3 săptămâni. Fusese internată după o lovitură la cap. În ciuda vârstei înaintate, își făcea singură cumpărăturile și era perfect lucidă, dar a căzut din picioare și a fost dusă cu ambulanța la spital.

Familia a reclamat faptul că, deși hematomul de la cap se resorbise în câteva zile, starea pacientei s-a degradat. Medicii au descoperit că suferă și de o pneumonie interstițială și, când starea femeii a devenit critică, le-au spus aparținătorilor că nu mai au paturi la Terapie Intensivă. Felul în care s-au derulat lucrurile în spital le-a trezit suspiciuni și polițiștilor.

Cms. șef Felicia Tudoran, IPJ Galați: „A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs decesul femeii.”

Luminița Ghica, nepoata pacientei: „Eu înțeleg că bunica mea este bătrână și este un caz pierdut deja, dar, pe viitor, ar trebui mai multă responsabilitate și mai multă... ca să spun așa, sunt dezumanizați total.”

Familia a fost anunțată de Serviciul de Medicină Legală că se impune o expertiză mai amplă, așa că abia joi va fi eliberat certificatul de deces, pe care va fi menționată cauza morții.

Conducerea spitalului a refuzat să prezinte un punct de vedere cu privire la moartea bătrânei. A anunțat doar că a fost întocmită o comisie care va cerceta felul în care ea a fost tratată în spital.