S-a deschis expoziția Brâncuși din Timișoara. Toate biletele pentru prima zi de vizitare au fost vândute

Toate biletele pentru prima zi de vizitare au fost vândute. Oamenii sunt entuziasmați să vădă pentru prima oară lucrări aduse special din colecții de la Paris, Londra sau Veneția. Primii care au ținut să intre la expoziție au fost, însă câțiva politicieni.

Expoziția Brâncuși de la Timișoara este un eveniment excepțional, mai ales pentru că sunt aduse, în premieră, în România, lucrări care nu au mai fost niciodată expuse în țara noatră. De la centrul Pompidou din Paris a fost adusă opera „Piatră de hotar”, de la Londra „Măiastra”, „Danaida” și „Peștele”, iar de la colecția Guggenheim din Veneția „Pasărea în văzduh”.

Interesul pentru expoziția cu operele lui Constantin Brâncuși este unul uriaș. Deja 6.000 de bilete au fost cumpărate online, iar pentru prima zi de vizitare, toate biletele au fost vândute.

Vizitatoare: „Îmi place foarte tare Brâncuși, pe unde am mai fost în toată Europa și în America am căutat în Guggenheim, în MoMA. Și am dorit să le văd pe unele aici. E un motiv de mare mândrie este precursorul artei moderne”.

Vizitator: „Am vrut foarte mult, am ales în prima zi, la prima oră să vedem, și ne-am și documentat mai mult înainte să ajungem despre el”.

În cadrul expoziției pot fi admirate 100 de lucrări importante, dintre care 22 sunt sculpturi. Un interes aparte au stârnit fotografiile și schițele făcute de Constantin Brâncuși.

Doïna Lemny, curatorul expoziției: „Brâncuși spunea așa: priviți operele mele până le vedeți. Este o diferență sensibilă, dar mare între a privi și a vedea. De aceea, operele sunt izolate ca să aibă o individualitate și să ai timpul să le vezi”.

Filip Petcu, directorul Muzeului Național de Artă Timișoara: „Rămânem în primul rând cu o experiență inedită în ceea ce privește prezentarea lui Brâncuși, într-o nouă alură, în alura sa nu doar de sculptor, ci și de fotograf, relația dintre sculptură, fotografie și grafica sa e complementară”.

Expoziția este deschisă publicului larg timp de 4 luni, iar cei care și-au cumpărat bilet pentru primul tur de vizitare au fost nevoiți să aștepte azi, pdupă politicieni.

Vizitator: „Am cumpărat pentru ora zece, suntem interesați să vedem, nerăbdători, și am luat de la prima intrare. S-ar fi putut să primească intrare un pic mai devreme. O să mai așteptam, o să merite”.

Marcel Ciolacu, premierul al României: „A existat o deschidere și, după cum bine știți, eu am bilet, la fel că și colegii mei”.

Expoziția va fi deschisă până în 28 ianuarie, iar un bilet costă 88 de lei. Pensionarii și studenții au reducere, iar elevii și profesorii au gratuitate.

