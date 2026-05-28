În cadrul întrevederii, a cerut României „să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”.

De asemenea, Rusia cere condamnarea atacului ucrainean de la Starobelsk şi acuză că diplomaţii români „nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros”.

„S-a auzit doar setul tradiţional de clişee propagandistice care denaturează desfăşurarea reală a evenimentelor”, susţin reprezentanţii Ambasadei Rusiei în România.

Ambasadorul rus transmite avertismente

„La 27 mai 2026, la solicitarea Ambasadorului Rusiei, Vladimir Lipaev, a avut loc o întrevedere la MAE al României, în cadrul căreia atenţia părţii române a fost atrasă asupra declaraţiei MAE al Rusiei din 25 mai privind loviturile sistemice planificate de Forţele Armate ale Federaţiei Ruse asupra întreprinderilor complexului militar şi industrial ucrainean, centrelor de luare a deciziilor şi punctelor de comandă din Kiev, ca răspuns la loviturile formaţiunilor armate ale regimului de la Kiev asupra populaţiei civile din Rusia”, anunţă, joi, Ambasada Rusiei în România, într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit mesajului, ambasadorul „i-a îndemnat pe diplomaţii români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil vieţile şi sănătatea propriilor cetăţeni unui pericol şi să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”.

„Totodată, şeful misiunii diplomatice ruse şi-a exprimat regretul cu privire la poziţia autorităţilor oficiale române, care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros comis de forţele armate ale Ucrainei în noaptea de 22 mai asupra corpului de studii şi căminului colegiului Universităţii Pedagogice de Stat din Lugansk (Starobelsk), în urma căruia au murit 21 de studenţi, iar peste 60 au fost răniţi”, se mai arată în mesajul oficialilor ruşi din România.

Potrivit acestora, „ambasadorul a îndemnat să fie trase concluziile corespunzătoare din această tragedie şi să înceteze sprijinul militar şi financiar acordat regimului de la Kiev, care comite acte de genocid, terorism şi alte crime internaţionale”.

„Din partea română nu a urmat nicio reacţie corespunzătoare. Drept răspuns s-a auzit doar setul tradiţional de clişee propagandistice care denaturează desfăşurarea reală a evenimentelor”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

În 22 mai, Vladimir Putin a anunţat cel puţin şase morţi, 39 de răniţi şi 15 dispăruţi într-un atac ucrainean cu dronă în regiunea ucraineană ocupată Lugansk, la un liceu de la Starobelsk.

El a denunţat un atac „în trei valuri, cu 16 drone care au vizat acelaşi loc”, vorbind despre o „crimă monstruoasă”.

Aproape 50 de ţări au condamnat, marţi, într-o declaraţie comună la Naţiunile Unite, ceea ce au calificat drept ameninţări ale Rusiei la adresa ambasadelor din Ucraina.

Luni, Rusia a solicitat Washingtonului să-şi evacueze ambasada din Kiev, ameninţând cu „atacuri sistematice” asupra capitalei ucrainene, în contextul unor avertismente similare adresate şi altor misiuni diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri că amenințarea formulată de MAE rus printr-un comunicat și postări pe rețelele sociale reprezintă o escaladare „gravă și iresponsabilă”. România își va menține prezența diplomatică la Kiev și nu va fi intimidată, a precizat MAE.

„Ameninţarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă şi postări în social media reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă. Este o ameninţare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecinţe grave din perspectiva dreptului internaţional", arată MAE pe platforma X.