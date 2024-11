Rusia aruncă în luptă un număr mare de trupe nord-coreene. Kremlinul le-a trasat asiaticilor o misiune clară

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni se află în regiune, unde incursiunea militară de trei luni a Ucrainei pe teritoriul rus a stagnat. The New York Times a raportat duminică că aproximativ 50.000 de soldați ruși și nord-coreeni sunt pregătiți să participe la asalt. Un comandant ucrainean a declarat duminică pentru CNN că trupele nord-coreene participau la operațiuni de luptă directă în Kursk, precum și la operațiuni defensive în regiunea vecină Belgorod din Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate de ruși. „În mare parte, sarcinile sunt definite ca fiind ale celui de-al doilea eșalon de apărare. În regiunea Kursk, acestea sunt operațiuni de luptă directă”, a spus el, adăugând că printre personalul aflat acolo se numără specialiști în artilerie și lunetiști. Citește și Gigi Becali, după ce Dawa a fost acuzat că și-a lovit soția: „Când e una care te macină la cap, îi mai scapi câte o «domestică»” „Aceste grupuri vor fi implicate direct în operațiuni de luptă pe termen scurt pe teritoriul Ucrainei. Este foarte probabil să apară și în teritoriile ocupate ale Ucrainei”, a spus comandantul. El a afirmat că trupele nord-coreene reprezintă o „resursă semnificativă” pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece chiar și cei desfășurați în mod defensiv ar elibera trupe rusești pentru operațiuni de asalt în alte părți și, eventual, ar fi folosiți și în luptă directă. „Din punct de vedere militar, ele echivalează cu trei brigăzi complete. Imaginați-vă că acum inamicul retrage 10.000 de soldați de pe linia a doua de apărare, pune acolo soldați din Coreea de Nord și trimite aceste trei brigăzi într-unul dintre locurile unde se desfășoară ostilități active. Sunt trei brigăzi complete o resursă semnificativă? Da, este o resursă semnificativă”, a spus Fedorenko. Relatările conform cărora Coreea de Nord trimitea trupe în Rusia au început să apară luna trecută, deși ambele țări au respins acuzațiile la momentul respectiv. Rusia și Coreea de Nord, ambele marginalizate în Occident, au dezvoltat relații tot mai strânse de la invazia Moscovei în Ucraina din 2022. Coreea de Nord are una dintre cele mai mari armate din lume, cu 1,2 milioane de soldați, dar majoritatea trupelor sale nu au experiență de luptă. Ucraina a invadat regiunea Kursk în timpul verii, șocând Rusia, în prima invazie a țării de la al Doilea Război Mondial. Însă incursiunea Ucrainei nu a oprit avansul constant al Rusiei în partea de est a Ucrainei, unde șeful armatei a avertizat că forțele sale se confruntă cu „una dintre cele mai puternice ofensive rusești” de la începutul războiului. Moscova desfășoară, de asemenea, valuri aproape constante de atacuri cu drone pe distanțe mari asupra orașelor ucrainene și lansează drone de diversiune fără focoase pentru a copleși apărarea antiaeriană a Ucrainei, conform unui purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene. Președintele ucrainean a declarat joi, de la Budapesta, că liderii mondiali nu sunt suficient de atenți la apelurile sale de a permite Kievului să utilizeze arme cu rază lungă de acțiune, în contextul unei escaladări, care implică „armata unui alt stat în războiul împotriva Ucrainei”. Toate acestea vin pe fondul întrebărilor legate de viitorul Ucrainei, având în vedere că președintele ales al SUA, Donald Trump, urmează să preia funcția în ianuarie. Trump a promis să încheie războiul în „24 de ore”.

