În interior sunt numeroase camere, care au alături băi cu dușuri. Directorul Romsilva, Jean Vișan, i-a explicat ministrului Mediului că sediul poate fi amenajat pentru birouri sau pentru vânătoare, el insistând că angajații Romsilva au nevoie de dușuri în timpul programului de lucru. Când Diana Buzoianu l-a întrebat dacă imobilul va fi folosit de vreun „baron local” care vrea să se relaxeze la vânătoare, Vișan a răspuns: „Poate să vină și un baron local, nu are voie să vină, cum adică nu are voie să vină?”, potrivit News.ro.

Cazul cabanei de 2,7 milioane de lei este prezentat public de către ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care constată că aceasta este „investiția” Romsilva și a Direcției Silvice Prahova.

Buzoianu constată că „sediul lor a ieșit mai mult cabană decât sediu administrativ”.

„Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcție de reorganizare, cică”, scrie Diana Buzoianu pe rețelele de socializare.

Imobilul ar putea fi folosit și pentru cei care vin la vânătoare

Aceasta publică imagini video care arată clădirea în care sunt camere cu dușuri, dar care surprind și o discuție pe care Diana Buzoianu o are cu directorul Romsilva, Jean Vișan, în care șeful acestei Regiei Naționale a Pădurilor spune că imobilul nu a primit „destinația finală”, dar că acesta poate fi utilizat „și ca birouri, și ca spațiu” de cazare pentru cei care vin la vânătoare.

Când ministrul îl întreabă dacă Romsilva a cheltuit aproape trei milioane de lei pentru amenajarea unor spații unde unele persoane să vină la vânătoare, Vișan răspunde: „Da, acuma mă adaptez în funcție de organizare”.

Acesta a insistat că angajații Romsilva au nevoie de dușuri la locul de muncă.

Jean Vișan spune că nu vede o problemă în faptul că vreun „baron local” ar vrea să se cazeze în sediul Romsilva. „Poate să vină și un baron local, nu are voie să vină, cum adică nu are voie să vină?”, i-a spus el ministrului.

Diana Buzoianu amenință că va ataca pe toate căile legale o eventuală schimbare a destinației

„Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ și s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinației lor. Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazați baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanți la nivel național Romsilva, că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță”, a scris Diana Buzoianu în social media.