Românii trec la mașini electrice sau hibride. Marea problemă este numărul mic al stațiilor de încărcare

Vânzările de autoturisme ecologice noi aproape s-au dublat în luna ianuarie din 2022, faţă de acelaşi interval din anul precedent, anunță Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme.

Nu același lucru se poate spune și despre numărul stațiilor de încărcare unde încă se stă la coadă. Iar experții atrag atenția că cererea mare de curent poate pune în dificultate și rețeaua de energie electrică nepregătită pentru o asemenea creștere.

Aproape 20% dintre mașinile cumpărate luna trecută, în România, sunt electrice sau hibride. Numărul este dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Autoturismele hibride au fost cel mai cerute - cu o creștere de peste 27%. Au urmat electricele și apoi cele complet hibride - anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme din România.

Camelia Ciciu, reprezentant comerciant de mașini: „Am observat în ultimii ani o tendință foarte mare a clienților pentru aceste mașini electrice. Sunt cereri, oamenii le testează, avem disponibile spre test-drive și se orientează către acest tip sau hibrid.”

Andrei Nastralin, reprezentant comerciant de mașini: „Dacă sunt mașini în stoc se pot livra și în cinci zile. Dacă nu, sunt mașini care se fabrică în 2, 4, 6 luni. Depinde de producător.”

Doar 500 de stații de încărcare în toată România

Nu la fel de repede se dezvoltă și infrastructura necesară autovehiculelor electrice. Sunt peste 500 de unități de încărcare în toată România iar proprietarii își fac calcule atunci când se pornesc la drum.

În Buzău, de pildă, șoferii se programează pentru încărcare sau vânează un loc liber la cele nouă stații.

Florentina, proprietar mașină electrică: „Dacă am pleca până la București, am avea o stație de încărcare la jumătatea autostrăzii. Practic la o stație de încărcare în oraș putem să încărcăm mașina 80% în 90 de minute, putem bea o cafea iar mașina e încărcată 80%. La momentul acesta are 74% din cei 100%, are o autonomie de 387 de km, atât se mai poate face cu mașina cu tot ceea ce e deschis aer condiționat, greutatea pe care o avem în mașină.”

Ritmul actual de adoptare a vehiculelor electrice este atât de rapid în toată Europa încât experții anunță că infrastructura actuală nu va face față dacă nu este modernizată.

Mihai Drăghici, director consultanță EY România: „Pe de-o parte această creștere rapidă și imprevizibilă a cererii de încărcare poate cauza probleme rețelelor electrice din perspectiva fluctuațiilor de tensiune și chiar a întreruperilor în alimentare cu energie electrică. Şi de aceea operatorii de distribuție pentru perioada următoare ar trebui să fie atenți la modul în care se creează programele de investiții, nu neapărat cantitatea de energie solicitată din rețea este potențiala problemă, ci mai degrabă aceste fluctuații.”

Raportul realizat de Ernst & Young, o companie de consultanță globală, previzionează o creşterea masivă a numărului de vehicule electrice, de la aproximativ 5 milioane de autoturisme cât sunt acum la 130 de milioane de vehicule până în 2035.