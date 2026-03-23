Alimente neperisabile pot fi donate în peste o mie de magazine din toată țara. La Iași, voluntarii vor distribui produsele înainte de Paște, în Săptămâna Mare.

Fată: „Și eu am fost ajutată, la rândul meu și vreau și eu să întorc binele oamenilor care nu au posibilitatea să își cumpere alimente. S-a scumpit tot și nu își mai permit oamenii să își cumpere alimente”.

Cel mai des au fost donate făină, paste făinoase și conserve.

Dan Damaschin, preot misionar: „Mare parte a celor nevoiași, îngrijiri de asociația noastră, vreo 10.500 de copii și vreo 3000 de mame. Se bucură tare mult de fiecare pachet de mâncare care se lasa acolo”.

O parte dintre produse vor ajunge la bătrânii rămași fără sprijin.

Ciprian Mihalcea, fondatorul ONG-ului: „Ne propunem să le împărțim în săptămâna mare, a Paștelui, să încercăm să oferim familiilor un un pic mai bine de sărbători.”

La colecta națională de Crăciun s-au strâns aproape o mie de tone de produse neperisabile, în trei zile. 