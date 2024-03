Românii pot ajunge în Schengen prin noul terminal al aeroportului din Iași, unul din cele mai moderne din țară

Despre ultimele pregătiri pentru intrarea în Schengen aerian vorbim cu Romeo Vatră, director al Aeroportului Internațional Iași.

Din această noapte, toți pasagerii de la Iași vor trece prin noul terminal pe care l-ați inaugurat deja ieri. Spuneți-ne cum v-ați pregătit pentru intrarea în Schengen?

Romeo Vatră: Am avut o etapă de operaționalizare după finalizarea lucrărilor, în decembrie, în care am prevăzut să deschidem terminalul undeva în lunile mai-iunie, pentru că operaționalizarea nu este un proces ușor, este destul de complicat. Odată cu intrarea în Schengen am fost însă nevoiți să scurtăm această perioadă de operaționalizare, iar începând de ieri avem zboruri efective, de pe T4, pe ruta București.

Care sunt provocările cu care vă confruntați, mai ales că ați operat deja și primele zboruri, interne e-adevărat, de pe noul terminal? Ce ar mai fi de rezolvat?

Romeo Vatră: Ținând cont că vom avea cel puțin 50 de zboruri pe care le vom procesa prin noul terminal, avem ca provocare fiabilitatea echipamentelor. Pentru că, evident, una este să testezi un singur zbor și alta e să procesezi 50 de zboruri. Cel puțin dimineața, avem 5-6 decolări într-un interval de o oră, la prânz avem iar al doilea val, de șase decolări, avem mii de pasageri și, evident, aeroportul din Iași, cu traficul pe care îl are, va fi o provocare pentru noi.



Au fost mici sincope, dar care nu au afectat pasagerii. Noi am ținut cont, am făcut un plan de măsuri, iar până mâine vom sta nonstop în terminal și ne vom asigura că toate zborurile vor fi fără probleme.



Noi suntem foarte mândri de acest terminal, este pentru Iași un mare pas înainte, pentru că T4 este un terminal modern, printre cele mai moderne din România. Are 20 de birouri check-in, 12 stații de self check-in, 22 de porți de îmbarcare și 7 filtre de securitate.

Ce impact va avea aderarea la Schengen asupra traficului de pasageri de la Aeroportul Iași?

Romeo Vatră: În momentul de față avem 70% din trafic pe zborurile către Schengen și 30% pentru non-Schengen. Toți pasagerii vor intra în noul terminal, toate procedurile se vor face aici, urmând ca cei care zboară pe destinații precum Londra, Dublin, Tel Aviv, eventual chartere de vacanță vor intra în terminalul T3, unde se va face controlul pașapoartelor. Impactul va fi că toate formalitățile de îmbarcare vor fi mult simplificate și timpii pentru procesarea documentelor și până la îmbarcare vor fi scurtați.

Ce evoluție estimați pentru acest an în ceea ce privește creșterea numărului de zboruri și a destinațiilor operate după intrarea în Schengen?

Romeo Vatră: Aeroportul din Iași a avut în 2023 una dintre cele mai mari creșteri de trafic din România, cu 50% mai mult față de 2022 și cu 70% față de 2019. 2.350.000 de pasageri am înregistrat în 2023, în acest an sunt puțin reținut, dar estimez că vom depăși bariera de 2 milioane de pasageri, urmând ca în următorii 2-3 ani să crească undeva la 3 milioane de pasageri. Noul terminal ne permite procesarea în condiții foarte bune de confort, siguranță și securitate.

Aveți recomandări specifice pentru pasagerii care vor călători prin Aeroportul Iași din această noapte după aderarea la Schengen?

Romeo Vatră: Recomandarea principală e ca atunci când călătoresc cu copiii să aibă documentele la ei, în sensul că, din acest punct de vedere, lucrurile nu s-au schimbat, adică trebuie să poată dovedi că pot ieși din țară cu copilul. Chiar dacă nu vor fi controale permanente, Poliția de Frontieră pote verifica documentele copiilor și dacă nu sunt în regulă nu poate permite ieșirea copilului din țară.



În rest, le urăm tuturor să aibă un zbor cât mai frumos, cât mai lin și ne dorim ca serviciile pe care le avem să le asigure o experiență cât mai plăcută pe Aeroportul Iași.

Ce planuri de dezvoltare aveți? Aveți proiecte concrete pentru extinderea infrastructurii?

Romeo Vatră: Noul terminal este un prim pas. În cadrul acestui proiect, nu am construit doar un simplu terminal, am și extins parcarea la 600 de locuri, am construit un parc fotovoltaic de un hectar și ne interesează să facem investiții în extinderea suprafeței de mișcare și parcare a avioanelor, pentru că în momentul de față avem 13 standuri de parcare și dorim să ajungem la cel puțin 18 standuri, pentru că traficul va crește.

Dorim să atragem companii noi, să construim un nou turn de control și birouri și să construim și o parcare supra-etajată. Necesarul de investiții pentru Aeroportul Iași, pentru următorii ani, este undeva la 100 de milioane de euro.

