Românii nu trebuie să-și mai țină armele în seif, acasă. Avertismentul psihologilor

Persoanele care au permis de port-armă în scop de autoapărare nu mai sunt obligate să-şi ţină pistolul în seif atunci când sunt acasă.

Noua lege a armelor şi muniţiilor le dă această libertate. În acest fel se pot apăra mai bine în cazul în care le intră hoţii în casă, consideră iniţiatorii. Psihologii avertizează, însă, că riscul unor accidente grave este de acum şi mai mare.

Noua lege a armelor şi muniţiilor a intrat în vigoare la începutul acestei săptămâni. Actul normativ prevede ca posesorii nu mai sunt obligaţi să ţină pistolul în seif, adică îl pot pune aproape de ei, de pildă în dormitor, lângă pat.

Tudorel Butoi: "Nu mai am obligaţia de o avea acolo (n.r. în seif), ci este liberul meu arbitru. E două noaptea, nu veni la mine în casă că dacă vii la mine în casa, sub efectul noii legi, seara la culcare mi-am deschis fişetul şi am revolerul sub pernă."

Reporter: "Vorbiţi cu hoţul?!"

Tudorel Butoi: "Da, vorbesc cu hoţul!"

În acelaşi timp, psihologii avertizează că o astfel de schimbare implică o atenţie sporită din partea specialiştilor care dau avizul psihologic.

Tudorel Butoi: "Testările psihologice trebuie să fie de acurateţe şi nu trebuie să lipsească un test de personalitate. N-o să treacă testul respectiv cel care este instabil, care este impulsiv, dezechilibrat emoţional, tocmai din pesrepctiva faptului că acum are arma la dispoziţie. Niciun test dintre cele la care m-am referit şi multe altele nu pot să reproducă coflictul pe care îl are acasă posesorul armei cu soţia infidelă."

Tocmai de aceea, pentru a evita accidentele, poliţiştii vin cu sfaturi.

Bogdan Ghebaur: "Să fie în permanenţă asigurată şi neîncărcată!"

O altă modificare importantă a legii îl oligă pe posesorul de armă s-o predea unui armurier, imediat ce i-a expirat permisul.

Legea veche nu era explicită. Menţiona doar că dacă arma nu era predată în zece zile, fapta era considerată infracţiune.

Armurier: "Ori o lăsaţi în custodie la noi, ori facem act de vânzare-cumpărare. Cum doriţi?"

Posesor armă: "Aş vrea să renunţ la drept."

Armurier: "Vă facem o factură, vă duceţi cu ea la poliţie şi în baza facturii vă radiaţi."

Constantin Brumezescu, armurier: "Pentru ca o persoană să poată să deţină permis de port-armă trebuie să nu fie cercetată, să nu fie inculpată în dosare penale. Îi trebuie un curs în domeniul armelor, o vizită medicală şi un aviz psihologic."

În România, sunt peste 130.000 de persoane care deţin permis de port-armă pentru paza şi autoaprare, tir sau vânătoare.