Recent, mai multe state europene, au cerut reducerea cu câteva sute de miliarde de euro, a bugetului propus de Comisia Europeană, de aproape 2.000 de miliarde de euro.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Trebuie să ne asigurăm că viitorul buget pe termen lung îi va permite Europei să își consolideze apărarea, securitatea, să își dezvolte competitivitatea și inovarea și să construiască o reziliență strategică sporită”.

Nicușor Dan, președintele României: „Ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios, ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene”.