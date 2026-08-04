În primele 3 luni ale anului, au dat doar 40% din suma plătită de ai noștri pentru vacanțele externe, potrivit Institutului Național de Statistică.

Iar agențiile de turism transmit că din țară ies mai mulți turiști decât intră. În plus, sejururile noastre în afară sunt mai lungi.

Peste 300 de milioane de euro au cheltuit românii, pentru vacanțe în afara țării, în primul trimestru al acestui an, arată datele INS. În schimb, străinii care ne-au vizitat au lăsat în România mai puțin de jumătate din această sumă.

Tânără: "Ne place și Grecia, Italia, cam 2000, 3000, 4000 de euro, depinde și de perioadă și de zonă clar."

Unii dintre străinii care ajung la noi sunt ceva mai cumpătați. Acești turiști sunt din Singapore.

Turişti Singapore: „O să mergem în Sibiu și în Sighișoara. Buget în jur de 2-3 mii de dolari.”

Erica a venit din Belgia, împreună cu soțul și cei doi copii, pentru o vacanță de 3 săptămâni. Preferă să stea în gazdă, ca să plătească mai puțin. „Ne așteptam să fie puțin mai ieftin”, spune ea.

Reprezentanți ai agențiilor de turism spun că au întâlnit remarca la mai mulți clienți.

Virginia Lungu, reprezentant agenție de turism: ”România nu mai este printre cele mai ieftine tari, aşa cum era văzuta acum câţiva ani”.

Cei mai mulți turiști străini ajunși în România provin din Italia, Germania și Regatul Unit, potrivit datelor INS.

Dar israelienii sunt pe primul loc în clasament, la capitolul cheltuieli.

Tot statisticile arată că cei mai mulți vizitatori străini au sejururi scurte.

Florentina Crăciun, ghid de turism: ”Am foarte multe grupuri de străini care vin din Italia. Fac un city break 3 zile, maxim 4 zile".

Spre deosebire de ei, românii preferă vacanțe externe cu o durată medie de 5 zile, spun reprezentanții agențiilor de turism.