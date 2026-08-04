Tatăl său a intervenit la timp și l-a salvat din colții animalului. Amândoi au ajuns la spital, iar analizele au arătat că vulpea era turbată.

Tatăl povestește că a auzit strigătele copilului, la scurt timp după ce l-a rugat să iasă în curte, pentru a hrăni păsările.

Gheorghe Spătaru, tatăl băiatului: „Copilul l-am trimis să dea de mâncare la păsări da asta a durat un minut şi am auzit ţipând”.

Reporter: S-a mai întâmplat în zonă?

Tatăl băiatului: ”Nici prin cap nu îmi trecea ca să fie pe aici.”

Mama a fost în stare de șoc, când și-a văzut fiul rănit.

Andreea Spătaru, mama băiatului: „Tremuram din toate încheieturile când l-am văzut. Mai am o fetiţă de 5 ani şi mi-i teamă de copii”.

Atât băiatul, cât și tatăl său, care a intrat în contact cu animalul turbat, au fost transportați la Spitalul din Onești.

Mădălina Pletea Purcaru director medical spitalul Oneşti: „O vulpe care prezenta semne de agresivitate și semne de boală. Copilul a primit îngrijiri de specialitate, a fost internat în secţia de boli infecţioase pentru vaccinarea antirabică şi ser antirabic”.

Numărul cazurilor de vulpi cu simptome de rabie a crescut, în ultimele săptămâni. Iar autoritățile caută măsuri pentru a preveni alte incidente.

Adrian Titianu, director responsabil cu vânătoarea Romsilva Bacău: „Plecând de la logica că toate animalele sălbatice se tem de om, astea care sunt virusate cu rabie un mai au frica normală de om. Totodată se tem de apă şi le este foarte frică de lumină”.

Andreea Negru, prefect Bacău: „Pe fondul înmulţirii de vulpi în întreg judeţul au apărut mai multe focare de rabie. S-au stabilit o serie de măsuri, a început o vaccinare orală a vulpilor şi în acelaşi timp se monitorizează, mai ales în comunităţi situaţia cu animalele care dau semne că ar avea ceva probleme”.

Oamenii sunt sfătuiți să evite contactul cu animalele sălbatice - mai ales cu cele care au un comportament neobișnuit. Rabia este o boală gravă, care poate duce la deces, dacă nu e tratată corespunzător.