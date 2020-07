Românii care intră în Ungaria, 14 zile în carantină. Cine scapă de această regulă

De astăzi, au intrat în vigoare restricțiile impuse de Ungaria cetățenilor români, din cauza numărului mare de îmbolnăviri de COVID-19.

Autoritățile maghiare au transmis că românii care intră pe teritoriul țării lor vor sta în carantină pentru 14 zile.

Excepție fac cei care locuiesc în limita a 30 de km de graniță și fac naveta la serviciu, precum și persoanele aflate în tranzit sau cele care pot face dovada a două teste negative, făcute la distanță de minimum 48 de ore.

Măsurile de restricție au fost anunțate încă de acum 3 zile, dar au intrat în vigoare din această dimineață. Unii oameni nu știau despre regulile noi impuse.

Șofer: ”Facem, dacă e nevoie."

Citește și Lista țărilor care interzic accesul românilor sau le impun carantinarea. În ce condiții le puteți vizita

Șofer: ”Nașpa de tot. Nu e ok. Să ne lase să trecem liberi."

Reporter: ”V-ați făcut testele COVID?

Șofer: ”Da, da. Mi se par rezonabile (n.r. regulile)."

Turiștii au la dispoziție 24 de ore să tranziteze Ungaria

Cei care tranzitează teritoriul maghiar trebuie să urmeze trasee stricte, cu puncte de staționare impuse de autoritățile maghiare. Turiștii au la dispoziție maximum 24 de ore să iasă de pe teritoriul maghiar. Altfel, vor intra în carantină.

"Mergem la un concurs de campionat european în Cehia și avem toate documentele necesare și materiale de protecție. Avem un traseu pe la Komarom, la fel în Slovacia sunt.”

"Mi -au spus ungurii că-mi trebuie două teste ca să ajung în Budapesta, să le fac la interval de două zile. Problema este că trebuie în engleză și nu știu cine o să autorizeze textul în engleză.”

"Eu merg până în Anglia două săptămâni, carantină acolo, plus două săptămâni carantină înapoi. Vom vedea ce se întâmplă. Am și testul covid pentru tranzitarea Ungariei. Din ce am înțeles, trebuie să faci dovada destinației unde ajungi."

Românii nu sunt singurii din UE cu restricții

Comisar șef Laura Bondar, purtător de cuvînt ITPF Oradea: "S-au efectuat formalitățile de frontieră, la ieșirea din țară, prin punctele de trecere a frontierei Nădlac 1, aproximativ 1.750 de persoane, Nădlac 2, autostradă, 5.000 de persoane și Borș, 5.900 de persoane."

Pe lista țărilor Uniunii Europene, au restricții în privința călătoriilor în străinătate și cetățenii din Bulgaria, Portugalia şi Suedia.