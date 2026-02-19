Cei mai mulți bani, peste un miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism, spun că românii, au început să plece mai des și în excursii de câteva zile.

Mulți încep devreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate.

La unele agenții de turism, acest tip de vacanțe - scurte și în orașe mari - sunt cele mai căutate.

Alexandru Bothăzan, agent de turism: „City-break-urile conduc detașat, în special Italia, Franța, Spania, Germania. Pentru un city-break de 3-4 zile e 500 de euro de persoana care include zbor si cazare”.

Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționala a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2.000 de euro de persoană.

Așa se face că, anul trecut, potrivit datelor Băncii Naționale a României, românii au cheltuit aproape 10 miliarde de euro în vacanțele din străinătate. În urmă cu cinci ani, în 2021, au lăsat peste hotare doar 4,4 miliarde de euro. Sumele au crescut constant de atunci.

Cel mai mult au cheltuit în Germania și Italia, anul trecut, peste un miliard de euro în fiecare caz. Urmează Bulgaria și Grecia, destinații deja tradiționale pentru vacanțele de vară.

Traian Bădulescu, ANAT: „În Grecia și Bulgaria, media este undeva la 600-700 euro per turist, dar o familie, de exemplu, chiar și în plin sezon, poate cheltui pentru cazare și masă, cel puțin undeva la 1.400-1.500 euro în medie”.

Tot anul trecut a crescut și tranzitul pe aeroporturile de la noi. Potrivit Asociației Aeroporturilor din România, a fost depășit numărul de 28 de milioane de pasageri, cu aproape 10% mai mult față de 2024 și cu peste 22% peste nivelul din 2019.