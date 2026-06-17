Valoarea investiției se ridică la aproximativ 23,8 milioane de lei (fără TVA) și are ca scop punerea în valoare a peisajului montan din Parcul Național Munții Rodnei, potrivit Radio Cluj.

Proiectul include, de asemenea, reabilitarea străzii Dealul Tisei și prevede realizarea unui pod suspendat cu o lungime de 620 de metri, care va traversa valea Rebrei.

Edilul comunei Parva, Ioan Strugari, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor.

„Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație extrem de atractivă, în special pentru tineri. Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate”, a declarat primarul Parvei, Ioan Strugari, pentru Radio Cluj.

Dincolo de componenta spectaculoasă a proiectului, investiția are și un rol strategic important în combaterea depopulării din mediul rural. Primarul a subliniat că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la o „dispariție lentă” a satelor, motiv pentru care proiectul este conceput ca un motor economic pentru întreaga vale.

Prin această investiție, Parva își propune să devină un punct de referință pe harta turismului de aventură din România și din Europa, îmbinând peisajele sălbatice ale Munților Rodnei cu ingineria modernă.