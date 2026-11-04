România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale de către companii

Diferența este și mai mare în comparație cu țările aflate în fruntea clasamentului. În Danemarca, 42% dintre companii utilizează inteligența artificială, în Finlanda, 37,8%, iar în Suedia, 35%.

Doar 5,2% dintre întreprinderile cu cel puțin zece angajați folosesc această tehnologie, față de 20% la nivel european, potrivit datelor Eurostat .

Companiile vor să investească mai mult în AI

La nivelul companiilor, interesul pentru inteligența artificială este în creștere, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate.

O cercetare Gartner, publicată pe 26 octombrie 2026, arată că 77% dintre membrii consiliilor de administrație se așteaptă ca AI să crească productivitatea și să reducă cheltuielile. Cu toate acestea, doar 3% dintre organizații depășesc obiectivele de economisire prin creșterea productivității. În același timp, 38% dintre companii au depășit bugetele alocate proiectelor AI, iar 85% intenționează să își majoreze investițiile în această tehnologie în anul următor.

Fondată în 2004, la Pitești, Roweb este o companie românească de dezvoltare software, cu peste 130 de specialiști și clienți în mai mult de 30 de țări.