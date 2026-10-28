Mulți dintre cei care își caută un loc de muncă sunt însă reticenți și spun că încă nu sunt pregătiți să fie astfel chestionați.

Călin Fusu, directorul unei platforme de recrutări: „Caută angajații potriviți și le dă mesaj cu «Am găsit un job potrivit pentru tine. Te-ar interesa? Vreți să aplic în locul tău?». Și doi, îi intervievează pe cei care sunt interesați deja. Suntem pe la 300.000 de interviuri pe în fiecare lună”.

În urma unui interviu cu robotul, conversațiile sunt transcrise, iar angajatorii le pot urmări mult mai ușor.

Reporter: „Am intrat pe platformă și mi-a apărut un număr de telefon și sun la acest număr”.

IA: „Cu ce vă pot ajuta?”

Reporter: „Bună ziua! Îmi caut un loc de muncă”.

IA: „Ce domeniu sau oraș te interesează pentru noul tău loc de muncă?”

Reporter: „Locuiesc în București și m-ar interesa un loc de muncă aici și lucrez ca jurnalist”.

IA: „Două secunde, vă rog, am găsit câteva opțiuni în București”.

Reporter: „Ai putea să găsești un loc de muncă și la Pro TV?”

IA: „Momentan, nu am niciun post disponibil listat de la PRO TV”.

O altă platformă de recrutare folosește inteligența artificială pentru a discuta cu fiecare doritor despre experiența și cerințele acestuia. Pe baza răspunsurilor, calculează un scor de compatibilitate, care îl ajută pe angajator să identifice persoanele pe care le va chema ulterior la interviu.

Nicolae Băjenică, manager de proiect: „Noi ne-am focusat foarte mult pe job-urile care nu sunt de birou. Ei aplică fără CV de obicei. Angajatorul selectează oamenii pe care vrea să-i cheme la interviu în funcție de scorul de potrivire”.

Însă mulți sunt reticenți când află că prima lor discuție va fi cu un robot.

Dragoș Gheban, specialist resurse umane: „E o modalitate prin care poți să economisești timp și evident și bani și, într-o perioadă în care pentru unele joburi companiile pot avea și până la 2.000 de aplicanți, e chiar o metodă prin care pot acorda o șansă mai multor candidați”.

Tânăr: „AI-ul nu poate să își dea seama atât de bine de tine ca om decât prin răspunsurile pe care le dai. Contează și cum te comporți, cum arăți”.

Tânăr: „Mai degrabă un om, că mă gândesc că e foarte important să păstrăm toată legătura umană”.

Totuși, și candidații folosesc des inteligența artificială pentru a-și pregăti CV-ul, spun la rândul lor angajatorii.