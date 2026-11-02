Inițiativa, aprobată de Ministerul Educației, a aparținut unui ONG fondat de o companie românească de tehnologie. Pentru implementare, profesorii vor avea acces gratuit la materiale didactice.

Opționalul „Inteligența artificială și cetățenia digitală" însumează 36 de lecții prin intermediul cărora liceenii vor învăța noțiuni de bază despre noile tehnologii. Pe lângă teorie, la fel de importante sunt și exercițiile practice.

Tinerii vor afla, de pildă, cum să identifice poze, filmări sau informații false.

Raluca Negulescu-Balaci, reprezentant ONG inițiator: „Este un curs despre cum inteligența generativă impactează viețile elevilor, deciziile lor în spațiul online, dar e foarte mult și despre utilizare etică și responsabilă”.

Liceele care vor introduce în programa lor acest opțional, începând cu viitorul an școlar, au la dispoziție inclusiv suportul de curs care include planuri de lecție, prezentări, fișe de lucru, teste de evaluare.

Elevă: „Având în vedere faptul că deja se folosește destul de mult, eu zic că ar trebui să învățăm și cum să-l folosim astfel încât să fie benefic pentru noi."

Elevă: „Eu consider că ar fi de ajutor pentru majoritatea elevilor. De multe ori, când nu am răspuns la întrebări o folosesc”.

Valentin Bucur, ISJ Brașov: „Va trebui să convingem atât elevii, cât și părinții, și nu cred că va fi greu, să utilizeze aceste noi tehnologii și să introducă acest opțional în viitorul curriculum la decizia școlii”.

Potrivit studiilor recente, 84% dintre liceeni folosesc inteligența artificială pentru școală cel puțin o dată pe săptămână, dar aproape jumătate dintre ei iau informațiile fără să le verifice. Opționalul ar putea să rezolve această problemă.

Cătălin Ciupală, profesor: „Am câteva rezerve, rezerve legate de cine o să predea această materie. Există o lipsă de profesori calificați. Copiii încă nu sunt foarte bine dezvoltați în a înțelege conceptele filosofice și psihologice ale utilizării AI-ului”.

Un alt nou curs opțional aprobat de Ministerul Educației este despre sustenabilitate. Elevii vor învăța despre schimbările climatice, reducerea risipei alimentare, energia regenerabilă și economia circulară.