România trebuie să aplice până în 2026 Directiva UE privind dreptul la reparație: produse durabile și reparații accesibile

România are termen până în 2026 pentru a implementa Directiva europeană privind dreptul la reparație.

În acelaşi timp producătorii vor fi obligați să aducă pe piață produse cu piese care pot fi schimbate ușor și să ofere reparații rapide la prețuri rezonabile.

În ultima perioadă mulți români au început să caute un meșter decât să își ia un obiect nou.

Oamenii apelează la astfel de servicii atunci când reparaţia costa mai puţin ca un produs nou.



Alexandru Ioancea, Administrator service reperații: ”Marea majoritate a defectelor sunt create, adică sparg ecranul, varsa lichid pe ei şi atunci vin cu ele în service şi nu pot renunţa la un device. Cele care sunt mai modeste sau din generaţii mai vechi prefera să le schimbe”.

În schimb, la electronicele şi electrocasnicele mari, televizoare, frigidere sau maşini de spălat preţul reparaţiei se poate apropia de cel al unui produs nou în momentul de fată aşa că mulţi nu se complică.

Înlocuiesc în schimb mixerele sau uscătoarele de păr mai mici şi mai ieftine.

Conform Comisiei Europene, astfel se pierd aproximativ 12 miliarde de euro pe an.



Valentin Negoita, Preşedinte ECOTIC: ”Repararea în ultimă instanţă înseamnă preţuri mai mici. Este şi o măsură de protecţie a mediului pt generarea mai mică de deşeuri electronice şi mai puţine resurse care să fie extrase pt fabricarea unor produse noi în continuare”.

Alte țări le acordă de câţiva ani vouchere celor care decid să își repare aparatele. De exemplu, Franța oferă 10 euro pentru un fierbător și până-n 45 pentru un calculator.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













