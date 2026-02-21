Fie au apărut diverse defecțiuni, fie primăriile nu au bani să achite facturile de întreținere.

Sunt două luni de când bazinul de înot didactic de la Târgu Neamț a fost închis de autorități. Aici înotau săptămânal în jur de 300 de copii.

Sorin Durbaca, șef serviciu Primăria Târgu Neamț: „Au început să apară infiltrații în zona de aici. S-a observat în spate o fisură, la limita de separație dintre zidăria bazinului de înot și plaja existentă în jurul bazinului.”

Lucrarea, de peste șapte milioane de lei, a fost recepționată exact acum trei ani.

Iustin Heriu, viceprimar primăria Târgu Neamț: „Constructorul va monitoriza cu niște senzori speciali fisura respectivă. Sperăm în câteva săptămâni, maxim patru, să redeschidem.”

La Dorohoi, unde Compania Națională de Investiții a finanțat același proiect, copiii s-au bucurat de înot doar doi ani. Din decembrie 2024, bazinul a fost închis din cauza facturilor prea mari, spun reprezentanții primăriei.

Cristian Dogaru, viceprimar primăria Dorohoi: „Îl ținem doar în conservare din cauza costurilor foarte mari, care se ridică undeva la peste 50 de mii de lei pe lună.”

În comuna Livezile din Bistrița, situația este tipică pentru risipa de bani publici. Același tip de bazin didactic este încă în construcție, deși trebuia finalizat în 2023.

Recepția nu se poate face însă deoarece comuna nu este racordată la gaze. Lucrarea a început acum să se deterioreze.

Florin Griga, viceprimar comuna Livezile: „Iarna, vântul, bate ploaia și partea de lemn se degradează mai repede.”

Compania Națională de Investiții a finanțat 59 de bazine de înot didactic, din 2002 până în prezent, dintre care 35 doar în ultimii cinci ani.

După recepția lucrărilor, însă, responsabilitatea funcționării revine strict autorităților locale, susține compania, într-un răspuns pentru Știrile Pro TV.