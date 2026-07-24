Reprezentanții unui grup privat de spitale din India au discutat cu investitorii din România despre posibilitatea dezvoltării unui proiect medical în țara noastră.

Upasana Arora, președinta unui lanț de spitale private din India: „Putem colabora cu România în proiecte de cercetare, putem deschide un spital sau putem dezvolta parteneriate între spitalele din cele două țări. Putem oferi servicii care nu sunt disponibile aici.''

Există interes și în industrie. O companie românească specializată în transport feroviar și în producția de material rulant negociază cu parteneri indieni pentru fabricarea de componente și transformatoare electrice.

Gruia Stoica, președintele unui grup românesc din industria feroviară și logistică: „Am găsit parteneri cu care să lucrăm pentru fabrici și atât pentru vagoane cât și pentru locomotive. În momentul de față India are cel mai ieftin serviciu și de asemenea, atât din punct de vedere energetic, și știm cu toți cât a ajuns energia la noi, cât și din punctul de vedere al salariilor”.

Conform Institutului Național de Statistică, în 2025, România a importat din India bunuri de aproape 900 de milioane de euro, de peste trei ori mai mult decât a exportat. Am cumpărat combustibili, utilaje, echipamente electrice și produse chimice, și le-am vândut mașini, echipamente industriale, aparatură electrică și instrumente medicale.

Anul acesta situația s-a echilibrat. Am importat din India de 183 de milioane de euro și am exportat de 107 milioane de euro.

Președintele vrea o dublare a schimburilor comerciale.

Nicușor Dan, președintele României: „Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă, în zona de IT, în zona de auto, în zona de metalurgie, și, așa cum am spus, există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească”.

Droupadi Murmu, președinta Indiei: „România servește nu doar ca o destinație importantă pentru investiții, dar de asemenea că o poartă către piața europeană”.

De folos poate să fie și acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India încheiat la începutul acestui an.