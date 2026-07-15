În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puţin competenţe digitale de bază, cu 92,1%, urmată de Cehia cu 91,7% şi Malta cu 91,5%, scrie Agerpres.

La polul opus, în doar două state membre, ponderea tinerilor care au cel puţin competenţe digitale de bază este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria (52,81%) şi România (53,28%).

În 2025, la nivelul UE, ponderea fetelor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani care aveau cel puţin competenţe digitale de bază (75,9%) a fost mai mare decât cea a băieţilor din aceeaşi grupă de vârstă (73,3%).

Această diferenţă se înregistrează şi în 22 de state membre UE. Cele mai mari diferenţe între competenţele digitale ale fetelor şi cele ale băieţilor au fost înregistrate în Cipru, cu o diferenţă de 18,8 puncte procentuale (73,9% vs 55,1%), Slovenia cu 11,6 puncte procentuale (73,5% vs 61,9%) şi Austria cu 9,1 puncte procentuale (82,7% vs 73,6%).

În schimb, în celelalte cinci state membre, inclusiv în România, ponderea băieţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani care aveau cel puţin competenţe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeaşi grupă de vârstă. Cele mai mari diferenţe între competenţele digitale ale băieţilor şi cele ale fetelor au fost raportate în Malta, cu o diferenţă de 4,6 puncte procentuale (93,6% vs 89,1%) şi România, cu 4 puncte procentuale (55,1% vs 51,1%).