Grav este că au apărut probleme în aceeași zonă unde deja au fost sacrificate sute de oi.

La această fermă din Viișoara, județul Mureș, în ultimele zile s-au îmbolnăvit mai multe animale. Este al treilea focar din localitate, iar oamenii sunt speriați de rapiditatea cu care s-a răspândit virusul. Până acum au fost sacrificate 840 de oi.

Virusul se răspândește rapid

Ioan Marcoș, proprietar animale: „Mă întreb de unde a putut să izbucnească această boală catastrofală, că e pagubă, nenorocirea a venit și la noi.”

Potrivit autorităților, virusul a apărut iar pentru că nu ar fi fost respectate măsurile de siguranță.

dr. Lucian Goga, director adjunct DSVSA Mureș: „În comuna Viișoara, după primul focar, celelalte două sunt secundare, adică au legătură epidemiologică cu primul. Animalele s-au întâlnit pe pășune, au coabitat, au băut probabil din aceeași sursă de adăpare. Anchetele sunt în desfășurare, ajungem undeva la 4.000 de ovine ucise preventiv.”

Localnic: „A apărut o dată focarul, au sacrificat câteva și după două luni de zile a apărut mare de tot, acum trebuia să le sacrifice pe toate.”

Boala nu afectează oamenii

Dramatic este că astăzi vor fi sacrificate alte câteva sute de animale. Între timp, autoritățile au introdus măsuri mai stricte pe întreg teritoriul României, pentru 30 de zile.

dr. Lucian Goga, director adjunct DSVSA Mureș: „Circulația ovinelor este blocată pe întreg teritoriul României timp de o lună, excepție fiind abatoarele sau centrele de colectare, dar în județul Mureș, datorită focarelor, nici măcar către centrele de colectare sau abatoare circulația ovinelor nu este permisă. Pesta micilor rumegătoare face ravagii.”

Boala este extrem de contagioasă pentru oi și capre, însă nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică.