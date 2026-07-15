Zară a fost demisă de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), ministrul motivând că aceasta nu l-a informat în prealabil despre perchezițiile din Bihor. Postarea DIICOT, care însoțea o acțiune de percheziții la Casa de Pensii București, suna: „Azi suntem și la Casa de Pensii; Scuze că nu am anunțat înainte.”

Pe 8 iulie, Alexandra Zară declarase că motivul revocării sale din funcție este tocmai faptul că nu l-a informat pe ministrul Pîslaru despre acțiunea din 30 iunie a DIICOT, în care au fost descoperite azilele ilegale din Bihor. Ea a precizat că organele de urmărire penală i-au cerut să păstreze confidențialitatea, iar o eventuală informare a ministrului ar fi constituit o infracțiune.

Percheziții DIICOT la Casa de Pensii București

Mesajul ironic al DIICOT a fost postat în contextul în care procurorii efectuează miercuri percheziții la biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Gruparea ar fi falsificat date pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.

În dosar mai sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). În total, sunt efectuate 30 de percheziții în București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice.

Acuzațiile din dosar

Cercetările vizează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Postarea ironică a DIICOT atinge și contextul în care Pîslaru a criticat lipsa de coordonare interinstituțională în cazul azilelor din Bihor, iar DIICOT a subliniat că procedurile legale impun confidențialitatea anchetelor penale.