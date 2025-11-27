Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

În weekend sunt așteptate cantități importante de precipitații, dar, potrivit meteorologilor, de 1 Decembrie vremea își va reveni în cea mai mare parte a țării, inclusiv în București.

Ciclonul mediteranean Adel, așa cum a fost denumit de serviciul de meteorologie din Grecia, s-a format în urmă cu două zile în peninsula Elenă, iar se află acum în nord-vestul Greciei, unde a adus Cod roșu de ploi și a făcut pagube însemnate.

Vineri va ajunge în Bulgaria, iar sâmbătă va intra și în România. Va aduce cantități de apă însemnate, până la 40 de l pe metru pătrat, în special în sud, sud-est și în zonele montane unde sunt șanse de lapoviță și ninsoare.

România se află deja sub influența ciclonului Adel, plouă în mai multe zone ale țării, suntem însă în sectorul cald al ciclonului, motiv pentru care temperaturile au urcat în ultimele zile până la 18–19 grade Celsius, valori neobișnuit de mari pentru final de noiembrie. Dar pe măsură ce acest ciclon se apropie, aerul cald este împins, iar temperaturile vor coborî la normalul perioadei — 8–9 grade în majoritatea regiunilor.

În weekend va ploua în mare parte a țării. Totuși, potrivit prognozei, de 1 Decembrie vom avea vreme frumoasă.

În București, vor fi nori și ceață la primele ore, apoi soare și cer senin. Maxima va urca până la 11 grade, iar vântul va fi slab – condiții foarte bune pentru paradă. Meteorologii spun că nu va ploua, așa că sunt șanse mari să vedem avioanele evoluând fără probleme pe cerul Capitalei.

