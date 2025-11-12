România, printre statele europene cu cele mai multe victime ale traficului de persoane. Cele mai multe sunt minore

România este printre țările cu cele mai multe victime ale traficului de persoane din Europa. Miercuri, organizațiile care luptă împotriva acestui fenomen le-au cerut parlamentarilor să nu mai permită ca procesele penale să dureze atât de mult.

A fost depus un proiect de lege care va scurta procedurile judiciare și va muta competența pe cazurile cu minori, de la Judecătorii la Tribunale.

Potrivit Poliției Române, doar în ultimele 6 luni s-au numărat 226 de victime ale traficului de persoane. Dintre acestea aproape jumătate sunt tinere minore exploatate sexual.

La nivel european cifrele sunt mult mai mari. O organizație globală care luptă pentru drepturile acestor victime le-a atras atenția politicienilor români, că justiția noastră le face dreptate acestor femei și adolescente prea târziu.

Shawn Kohl, directorul International Justice Mission: „Azi, cazurile de trafic de persoane, au o durată medie mai mare de 1.000 de zile în primă instanță. Aceste întârzieri nu sunt doar administrative. Nu putem permite ca un proces penal să dureze mai mult decât copilăria. Când procesele penale durează ani de zile, victimele sunt retraumatizate chiar de sistemul care ar trebui să le protejeze.”

Ca să nu se mai ajungă în punctul în care victimele renunță la procese sau și mai grav se sinucid. Parlamentarilor din Comisia Specială împotriva traficului de persoane li s-a cerut să modifice legislația actuală.

Diana Tușa, deputat: „Credem că pentru infracțiunile de abuz asupra copiiilor e oportun ca ele ar trebui judecată de tribunal și nu de judecătorii. Pentru că vorbim de cauze complexe care necesită experiență în audierea minorilor. Pentru a nu încarca suplimentar tribunalele, am propus un schimb de competență să mutăm infracțiuni mai simple de la tribunal la judecătorie.”

Corina Voicu. expert în legislație: „Acum durează peste un an, chiar doi. Eu cred că durata camerei preliminare pe zona de prima instanță ar trebui să se reducă la trei sau patru luni. Să audiem o dată, să înregistrăm și doar excepțional să mai chemăm o dată un copil victimă să ne spună povestea lui. Acest copil nu trebuie să mai audă vocea agresorului.”

Deputații și senatorii au promis că noile prevederi vor fi votate la începutul anului viitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













