România, printre statele europene cu cele mai multe victime ale traficului de persoane. Cele mai multe sunt minore

Stiri actuale
12-11-2025 | 17:19
×
Codul embed a fost copiat

România este printre țările cu cele mai multe victime ale traficului de persoane din Europa. Miercuri, organizațiile care luptă împotriva acestui fenomen le-au cerut parlamentarilor să nu mai permită ca procesele penale să dureze atât de mult.

autor
Daniel Nițoiu

A fost depus un proiect de lege care va scurta procedurile judiciare și va muta competența pe cazurile cu minori, de la Judecătorii la Tribunale.

Potrivit Poliției Române, doar în ultimele 6 luni s-au numărat 226 de victime ale traficului de persoane. Dintre acestea aproape jumătate sunt tinere minore exploatate sexual.

La nivel european cifrele sunt mult mai mari. O organizație globală care luptă pentru drepturile acestor victime le-a atras atenția politicienilor români, că justiția noastră le face dreptate acestor femei și adolescente prea târziu.

Shawn Kohl, directorul International Justice Mission: „Azi, cazurile de trafic de persoane, au o durată medie mai mare de 1.000 de zile în primă instanță. Aceste întârzieri nu sunt doar administrative. Nu putem permite ca un proces penal să dureze mai mult decât copilăria. Când procesele penale durează ani de zile, victimele sunt retraumatizate chiar de sistemul care ar trebui să le protejeze.”

Citește și
ghica cortegiu
Ce au spus urmașii lui Grigore Alexandru Ghica în fața sicriului domnitorului, adus cu onoruri la Iași: „Un vis îndeplinit”

Ca să nu se mai ajungă în punctul în care victimele renunță la procese sau și mai grav se sinucid. Parlamentarilor din Comisia Specială împotriva traficului de persoane li s-a cerut să modifice legislația actuală.

Diana Tușa, deputat: „Credem că pentru infracțiunile de abuz asupra copiiilor e oportun ca ele ar trebui judecată de tribunal și nu de judecătorii. Pentru că vorbim de cauze complexe care necesită experiență în audierea minorilor. Pentru a nu încarca suplimentar tribunalele, am propus un schimb de competență să mutăm infracțiuni mai simple de la tribunal la judecătorie.”

Corina Voicu. expert în legislație: „Acum durează peste un an, chiar doi. Eu cred că durata camerei preliminare pe zona de prima instanță ar trebui să se reducă la trei sau patru luni. Să audiem o dată, să înregistrăm și doar excepțional să mai chemăm o dată un copil victimă să ne spună povestea lui. Acest copil nu trebuie să mai audă vocea agresorului.”

Deputații și senatorii au promis că noile prevederi vor fi votate la începutul anului viitor.

Un bărbat din Argeș și-a răpit soția sub amenințarea cuțitului și a bătut-o pentru că voia să divorțeze. Agresorul, arestat

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, victime, trafic de persoane, tinere,

Dată publicare: 12-11-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”
Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”
Citește și...
Ce au spus urmașii lui Grigore Alexandru Ghica în fața sicriului domnitorului, adus cu onoruri la Iași: „Un vis îndeplinit”
Stiri actuale
Ce au spus urmașii lui Grigore Alexandru Ghica în fața sicriului domnitorului, adus cu onoruri la Iași: „Un vis îndeplinit”

După mai bine de un secol și jumătate, sicriul cu trupul lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei dinainte de Unirea Principatelor, a fost depus la Palatul Culturii din Iași.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO Rheinmetall pentru proiecte de apărare. CSAT va decide cooperarea
Stiri actuale
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO Rheinmetall pentru proiecte de apărare. CSAT va decide cooperarea

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, şi cu reprezentanţi ai conducerii companiei.

Eleve intoxicate de la țigara electronică a unui coleg, care o pusese la încărcat. „Au declarat arsuri oculare”
Stiri actuale
Eleve intoxicate de la țigara electronică a unui coleg, care o pusese la încărcat. „Au declarat arsuri oculare”

Trei eleve de clasa a zecea, de la un liceu din Iași, au ajuns la spital după ce au inhalat vapori toxici, proveniți de la o țigară electronică. Dispozitivul, care îi aparținea unui alt elev, s-ar fi defectat înainte.

Recomandări
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Grindeanu: “Cu Ilie Bolojan am o relație de lucru. Stăm și la o cafea, mai și mâncăm câteodată. Evident că e loc de mai bine”
Interviurile Stirileprotv.ro
Grindeanu: “Cu Ilie Bolojan am o relație de lucru. Stăm și la o cafea, mai și mâncăm câteodată. Evident că e loc de mai bine”

„De lucru” – așa descrie liderul PSD, Sorin Grindeanu, relația cu premierul Ilie Bolojan, partenerul său de coaliție. Grindeanu recunoaște, totuși, că vorbește des cu șeful Guvernului. "Stăm și la o cafea sau un ceai. Mai și mâncăm, câteodată", spune el.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28