Măsuri pentru depășirea crizei energetice

Potrivit unei comunicări a Comisiei Europene, recomandările pun în aplicare pachetul de măsuri privind energia pentru cetăţeni şi comunicarea privind AccelerateEU, adoptate recent pentru a aborda actuala criză a energiei din surse fosile.

„Crearea unui sistem energetic mai incluziv, mai rezilient şi mai sustenabil este esenţială pentru eforturile Europei de a obţine independenţa energetică”, arată sursa citată.

Recomandările emise joi oferă consumatorilor europeni instrumente concrete de acţiune, facilitând luarea unor decizii informate în ceea ce priveşte aprovizionarea cu energie, precum şi prevenirea debranşărilor şi a consecinţelor falimentului furnizorilor.

De asemenea, acestea vizează sprijinirea statelor membre în promovarea dezvoltării rapide a comunităţilor energetice şi a formelor de autoconsum şi partajare a energiei, care pot contribui la tranziţia către o energie mai curată, reducând în acelaşi timp costurile.

Apel la accelerarea tranziției energetice

„Conflictul din Orientul Mijlociu şi impactul acestuia asupra preţurilor la energie evidenţiază volatilitatea pieţelor mondiale ale energiei şi urgenţa cu care Europa trebuie să îşi consolideze rezilienţa energetică. Acesta trebuie să fie momentul în care accelerăm tranziţia către un sistem energetic mai sustenabil, mai sigur şi mai orientat către consumatori”, a declarat comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jørgensen.

Potrivit acestuia, într-un moment în care creşterea costurilor energiei reprezintă „o preocupare reală” pentru cetăţenii UE, acest pachet „transformă ambiţia politică în beneficii concrete” pentru gospodării, comunităţi şi întreprinderile mici din întreaga Europă.

„Trebuie să protejăm gospodăriile vulnerabile împotriva debranşărilor de la alimentarea cu energie şi să îi sprijinim pe toţi consumatorii să îşi gestioneze mai bine contractele de aprovizionare cu energie, precum şi să joace un rol activ în cadrul tranziţiei”, a mai spus comisarul european.

Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre şi cu părţile interesate pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a recomandărilor, oferind asistenţă tehnică şi monitorizând progresele.