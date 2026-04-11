Deși perioada Paștelui aduce, în general, temperaturi de primăvară, prognozele indică variații semnificative între regiuni, mai ales pe timpul nopții.

Temperaturi scăzute în timpul nopții, mai ales în zonele depresionare

Potrivit datelor meteorologice recente, temperaturile din noaptea de Înviere pot coborî considerabil în unele regiuni. În zonele depresionare, valorile minime pot ajunge chiar și la -5 grade Celsius, în timp ce în restul țării temperaturile vor fi mai ridicate, dar totuși scăzute pentru această perioadă.

În marile orașe, inclusiv în București, minimele sunt estimate în jurul valorilor de 2–4 grade Celsius, ceea ce indică o noapte rece, în special pentru cei care participă la slujbele religioase desfășurate în aer liber. Aceste valori sunt sub media obișnuită a lunii aprilie, când temperaturile nocturne tind să fie mai blânde.

Posibile precipitații și episoade de instabilitate

Pe lângă temperaturile scăzute, meteorologii atrag atenția și asupra unui grad de instabilitate atmosferică. În unele regiuni, în special în estul și sud-estul țării, sunt posibile ploi slabe sau trecătoare, iar la munte nu sunt excluse precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare.

Estimările indică un regim pluviometric apropiat de normal pentru această perioadă, însă cu episoade locale de precipitații mai consistente în sud și sud-vest . Acest lucru sugerează că vremea din noaptea de Înviere poate varia semnificativ de la o regiune la alta.

Vreme instabilă, dar cu tendință de încălzire în zilele următoare

Deși noaptea de Înviere se anunță rece, tendința generală pentru perioada Paștelui este de încălzire treptată. Temperaturile din timpul zilei pot ajunge până la 19–22 de grade Celsius în prima zi de Paște, oferind un contrast puternic față de valorile nocturne .

Această diferență între zi și noapte este specifică perioadelor de tranziție dintre anotimpuri, când masele de aer rece pot persista în timpul nopții, chiar dacă zilele devin mai calde.