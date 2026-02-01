Ei se aflau într-o maşină condusă de un român, căruia îi dăduseră sau urmau să îi dea bani pentru a-i transporta la destinaţie, Cei trei aveau documente de solicitanţi de azil eliberate de autorităţile bulgare.

”În data de 30 ianuarie 2026, în jurul orei 20.15, pe DN 56, în proximitatea staţiei de taxare a Podului Calafat-Vidin, o echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră români şi bulgari, a oprit pentru verificări un autovehicul care se deplasa din direcţia Bulgaria către România. Autovehiculul era condus de un cetăţean român, iar în interior se mai aflau patru persoane, dintre care un cetăţean român şi trei cetăţeni străini, respectiv din Iran, Turcia şi Maroc„, anunţă duminică Poliţia de Frontieră.

În urma verificărilor, s-a constatat că cetăţenii străini deţineau documente pentru solicitanţi de azil eliberate de autorităţile bulgare.

Poliţiştii de frontieră au stabilit că cetăţeanul român ar fi fost implicat în transportarea cetăţenilor străini către state din vestul Europei, în schimbul unor sume de bani primite sau promise.

În baza Planului Comun de Acţiune încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia de Frontieră Bulgară, cetăţenii străini au fost preluaţi de către autorităţile bulgare, pentru continuarea cercetărilor.



