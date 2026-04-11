În ciuda conflictului din Orientul Mijlociu şi a măsurilor sporite de securitate, reprezentanții Patriarhiei au obţinut acordul israelienilor pentru un culoar de zbor securizat.

Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim sâmbătă, în jurul orei 14:13, conform agenției de presă a Patriarhiei.

De acolo a fost adusă în România de superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, care o oferă delegaţilor eparhiilor BOR prezenţi la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă".

Prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale distribuie Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor, conform biroului de presă al Patriarhiei Române.

În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.

Corespondent PROTV: „Lumina sfântă a ajuns în țara noastră în urmă cu foarte puțin timp și vă invit să vedeți alături de noi aeronava de mici dimensiuni care a aterizat în urmă cu câteva minute aici, pe aeroportul din Otopeni. Părintele Arhimandrit Ioan Mediu, superiorul Așezămintelor Patriarhale Române la Locurile Sfinte, a adus Sfânta Lumină și în țara noastră. În aceste momente, delegația României la Ierusalim urmează să coboare din acest avion. Un avion de mici dimensiuni. A fost o cursă specială, după ce Patriarhia Română a obținut acordul autorităților israeliene pentru un culoar de zbor, special operat în condiții de siguranță. Este și motivul pentru care a fost foarte greu să obținem informații referitoare la ora decolării, ora aterizării și asta pentru că totul a fost operat în condiții de siguranță, să nu existe probleme sau vreun incident.

De aici, Lumina Sfântă urmează să fie distribuită tuturor reprezentanților eparhiilor din întreaga țară, care vor ajunge cu lumina spre toate bisericile din România și de asemenea, vor fi operate și trei zboruri interne, o cursă de la București spre Iași, iar apoi la Suceava și alte două zboruri spre Arad și de asemenea, încă un zbor spre Sibiu. În aceste momente, vedeți, delegația României este întâmpinat de reprezentanții Patriarhiei Române. Au adus Lumina Sfântă într-o candelă special gândită, un moment extrem de emoționant. Având în vedere că această tradiție anul acesta a fost pusă sub semnul întrebării din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, s-a pus inclusiv în discuție varianta ca lumina sfântă să fie folosită, să fie folosită cea păstrată de anul trecut.

Și acum, așa cum vedeți în imagini, delegația României la Ierusalim păstrează lumina într-o candelă specială confecționată astfel încât să păstreze lumina în condiții de siguranță, dar în același timp să ofere și suficient aer. De aici, vă spuneam, va fi oferită tuturor reprezentanților eparhiilor. Este o atmosferă foarte emoționantă. Cu ușurință vedeți bucuria din ochii oamenilor, având în vedere că vorbim de condiții cu totul și cu totul speciale. Gândiți-vă că Sfântul Mormânt, Biserica Sfântului Mormânt, a fost deschis astăzi, după 40 de zile de restricții, lăcașurile de cult din Israel au fost închise și astăzi au fost deschise, iar un preot ortodox și-a manifestat, a ținut să-și manifeste bucuria și a menționat că în urmă cu două zile în orașul vechi nu era nimeni, era un oraș orfan, un oraș părăsit.

Așadar, din 2009, lumina este adusă în România, și în acest an va ajunge în toate bisericile din întreaga țară, iar la miezul nopții va fi oferită tuturor credincioșilor care participă la slujba de Înviere.”