Datele arată că ne aflăm pe locul al doilea în topul țărilor europene cu cele mai multe comenzi de pizza într-un an.

Rotundă, dreptunghiulară, sau pătrată, cu sos de roșii și mozarella deasupra - pizza câștigă din ce în ce mai multe inimi, iar pizzari se întrec în sortimente.

Ștefan Pătruceanu, managerul unei pizzerii: „Avem undeva la 38 de sortimente pe care le îmbunătățim și periodic încercăm să schimbăm. Aș începe cu clasica margherita, quatro formaggi, chorizo, diavola, astea sunt best seller la noi, cele mai vândute. Vorbim de ordinul sutelor, câteodată chiar miilor de felii de pizza pe care le vindem, mai ales vara, când Calea Victoriei e pietonală”.

O rețetă învetată de români a câștigat anul acesta locul al III-lea la categoria Pizza Napoletana contemporană, în cadrul campionatului mondial de pizza. Ionuț, câștigătorul, a participat al patrulea an la rând.

Ionuț Florinel Mocăniță, pizzar: „Avem emulsie de roșii proaspete, mozarella, porchetta rucola, un sos de muștar și mocho”.

Reporter: „Și gustul cum e?”

Ionuț Florinel Mocăniță: „E undeva dulce spre picant. Am participat împreună cu alți trei români, în total am fost patru și au obținut și ei rezultate destul de bune”.

Potrivit unei platforme de livrări, România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza, imediat după Spania și urmată de Polonia. Totodată, la nivel regional, România se află pe primul loc în Europa de Sud-Est. Anul trecut, cel mai mare număr de comenzi a fost pe 14 februarie - 18 000 de bucăți.

Corespondent Știrile ProTV: „Titlul de «cel mai mare fan pizza» îi revine unei peroane din Cluj-Napoca, care a comandat, pe o singură platformă de livrări 396 de pizza pe parcursul anului trecut. Cel puțin o pizza în fiecare zi. În general, vineri este ziua în care cei mai mulți români mănâncă pizza, de preferat seara, ora 19 fiind ora la care comandă cele mai multe persoane”.

Topul celor mai comandate tipuri de pizza în 2025 este condus de Pizza Diavola, urmată de Quattro Stagioni, Margherita, Capricciosa și Quattro Formaggi.