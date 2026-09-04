În timp ce natalitatea scade, creste speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa.

În ultimele două decenii, am ajuns că jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbatrânire a început prin plecarea din țară a tinerilor.

Dan Petre, sociolog: „Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că o dată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective ei sunt practic pierduți pentru România, oricum nu mai sunt cetățenii noștri. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată, ceea ce face ca acea perioadă de fertilitate de care vorbeam să fie mai îngustă, modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale, decât a vieții personale”.

Bogdan Gavan, economist: „Vom vedea acest dezechilbru începând cu anii 2030, când va ieși la pensie generația mea. Și atunci vom vedea că numărul de pensionari va crește cu sute de mii în fiecare an. Și asta va fi o problemă pentru stat. Ca să fiu foarte franc, cred că nu trebuie să ne bazăm pe pensia de stat”.

Efectele se vor vedea și pe piața muncii dar și a sistemului public de sănătate care va fi împovărat.