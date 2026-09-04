Cel puțin, asta prevede un proiect de lege, aflat la Senat, și susținut de toate partidele politice.

Corespondent PROTV: „În momentul de față, dacă vreau să scot bani de la alt bancomat decât cel al băncii care mi-a emis cardul primesc niște sume prestabilite. Pot să scot, de exemplu, 50, 100, 200, 600 sau 900 de lei. Dacă am nevoie de 650 de lei, trebuie ori să scot de mai multe ori - iar în cazul acesta am noroc, pentru că mie nu îmi percepe banca niciun comision, dar în alte cazuri plătiți comision la fiecare retragere. Sau scoateți 900 de lei și rămâneți apoi cu mai mulți bani în portofel. Potrivit unui proiect de lege care se află în Senat, aceste sume prestabilite ar trebui să dispară și vom putea alege la orice bancomat ce sume dorim. Nu vă așteptați să retrageți 253 de lei, de exemplu. Acest lucru poate fi imposibil pentru că majoritatea bancomatelor au doar patru casete cu bani în interior, dar vom putea alege o sumă rotundă fără să avem sume prestabilite.”