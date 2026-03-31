"Iniţiativa depăşeşte modelul de achiziţii tranzacţionale, concentrându-se pe localizare pe termen lung şi transfer de tehnologie pentru a susţine priorităţile naţionale de apărare şi dezvoltarea industrială a României. Pachetul de 1,3 miliarde de euro este structurat pe doi piloni complementari: investiţii industriale directe şi investiţii pe termen lung în tehnologie şi capabilităţi. Împreună, programul este estimat să genereze 14,4 miliarde de euro valoare economică totală, susţinând peste 9.400 de locuri de muncă directe şi indirecte în următorul deceniu, în principal legate de producţia obuzierelor autopropulsate K9, a vehiculelor de reaprovizionare cu muniţie K10 şi, potenţial, a vehiculelor de luptă pentru infanterie Redback", se precizează în comunicat.

Componenta de investiţii directe se concentrează pe dezvoltarea capacităţii de producţie în ţară, inclusiv infrastructură, facilităţi de fabricaţie şi transfer de tehnologie integrat, pentru a crea o capacitate industrială de apărare suverană în România. În context, se are în vedere înfiinţarea unor facilităţi integrate de producţie şi testare, susţinute de capacitate inginerească locală şi know-how industrial.

Totodată, va fi iniţiat un program de drone "Made in Romania", se vor pune bazele unui hub industrial pentru vehicule terestre fără echipaj (UGV) şi se va realiza o localizare a producţiei de rachete cu rază medie şi lungă, prin transfer structurat de tehnologie şi parteneriate de tip joint venture.

În paralel, al doilea pilon vizează investiţii pe termen lung în tehnologie şi capabilităţi, axate pe cercetare-dezvoltare, sisteme viitoare şi inovare, susţinând rolul în creştere al României în cooperarea europeană în domeniul tehnologiilor avansate de apărare.

"Domenii cheie: capabilităţi suverane ISR şi de avertizare timpurie (dezvoltarea de sisteme ISR bazate pe satelit şi platforme fără echipaj); soluţii ISR prin satelit şi inteligenţă artificială (constelaţii EO/SAR integrate cu platforme de analiză bazate pe AI); sisteme autonome pentru contramăsuri la mine maritime (MCM) (dezvoltare comună de sisteme maritime fără echipaj pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră); cercetare-dezvoltare în domeniul rachetelor şi capabilităţilor viitoare (iniţiative comune pentru sisteme de rachete de nouă generaţie şi tehnologii de luptă terestră)", se mai precizează în comunicat.

Hanwha Aerospace România a obţinut deja aprobările de reglementare necesare pentru a continua investiţia, inclusiv autorizarea investiţiilor străine directe (FDI) din partea autorităţilor române. Prezenţa industrială locală şi structura operaţională sunt, de asemenea, aliniate cerinţelor de eligibilitate ale instrumentului european SAFE (Security Action for Europe), se precizează în comunicat.

"Suntem aici pentru a sprijini interesul naţional al României, consolidarea securităţii, dezvoltarea industriei de apărare şi generarea de valoare economică pe termen lung. Angajamentul nostru este de a construi capacitate industrială durabilă prin producţie, mentenanţă şi oportunităţi viitoare de export. Acest pachet industrial de 1,3 miliarde de euro înseamnă consolidarea capabilităţilor suverane, crearea de locuri de muncă de calitate şi întărirea autorităţii industriale a României pentru deceniile următoare", a declarat Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România, în comunicat.