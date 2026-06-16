Pe de altă parte, nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență. Iar unele joburi sunt înlocuite de inteligența artificială.

La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană, care este de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri - mai jos decât noi fiind doar Italia și Grecia.

Tinerii aleg mai atent joburile

Reporter: „Ai încercat până acum să te angajezi? Cum a mers?”

Tânăr: „Nu...”

Reporter: „N-ai încercat?”

Tânăr: „Nu și nici nu mi-o doresc. Lucrez la niște proiecte personale."

Pe lângă tinerii care nu își doresc un loc de muncă cu program fix există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp, până când un angajator le acceptă CV-ul.

Corespondent PRO TV: „Faptul că ne aflăm la coada clasamentului nu înseamnă automat că tinerii nu vor să lucreze, spun specialiștii în resurse umane. Piața muncii este în schimbare și, deși absolvenții aplică la joburi, acestea nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Pe o singură platformă de recrutări, au fost anul acesta 1,7 milioane de aplicări, pe segmentul 18-24 de ani, fiind a doua cea mai activă categorie.”

Numărul de aplicări a crescut și cu 20%.

Ana Călugăru, reprezentant platformă de recrutare: „De multe ori aplică la absolut toate joburile pe care le văd. Unele cerând experiență sau competențe pe care ei nu le au încă și atunci, în mod real, nu sunt eligibili și șansele lor sunt aproape de zero. O altă explicație este aceea că multe dintre pozițiile cu care ei aveau un nivel real de compatibilitate sunt acele poziții de execuție, care în unele cazuri au început să fie înlocuite de inteligența artificială."

Potrivit unei analize realizate de PwC, în sectoarele cele mai expuse automatizării și utilizării inteligenței artificiale, companiile solicită tot mai frecvent angajaților juniori competențe care, până de curând, erau asociate în principal pozițiilor senior. Angajatorii pun accent pe inteligența emoțională, capacitatea de a lua decizii, gândirea critică și abilitățile de leadership.

Aida Chivu, specialist în resurse umane: „Să nu uităm că noi avem un obicei de foarte mulți ani, de care nu cred că o să scăpăm curând, acela prin care părinții în continuare spun: «Lasă, mamă, stai acasă că te susținem noi». În continuare sunt în România foarte mulți tineri de peste 20-25-30 de ani care stau cu părinții, sunt susținuți de părinți."

Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, cu un procent de 91%.