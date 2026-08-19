România are 9.753 de kilometri de cale ferată „epuizată”. Guvernul promite recuperarea „restanțelor” în următorii 5 ani

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Gara de nord inquam photos alexandru nechez
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Guvernul a aprobat, miercuri, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care stabilește reînnoirea infrastructurii și recuperarea restanțelor acumulate în ultimii 35 de ani în doar 5 ani.

autor
Adrian Popovici

Strategia, elaborată la inițiativa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pornește de la o situație dificilă a rețelei feroviare. Potrivit Guvernului, subfinanțarea constantă a infrastructurii a dus la acumularea unor întârzieri majore în lucrările de întreținere, reparații și modernizare.

Trebuie precizat că această reuniune are loc în contextul în care, în urmă cu câteva zile, sindicaliștii avertizează că CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plăţii salariilor dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030, situaţie care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar.

„În cadrul întâlnirii de azi, 13 august 2026, cu administraţia CNCF "CFR" SA, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor. Problema nu este creată de salariaţi şi nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituţiile statului”, se menţionează în comunicatul Federaţiei Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Conform sursei citate, Ministerul Justiţiei a restituit neavizat proiectul Contractului de activitate şi performanţă, arătând că acesta nu poate fi adoptat înainte de aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

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Totodată, Ministerul Justiţiei avertizează asupra riscului ca adoptarea Contractului fără respectarea acestei succesiuni să conducă la suspendarea şi ulterior anularea actului în contencios administrativ.

Cu ce probleme se confruntă transportul feroviar din România

Transportul feroviar din România se confruntă, în primul rând, cu o infrastructură puternic degradată, după decenii de investiții insuficiente. Guvernul spune că rețeaua feroviară a acumulat restanțe importante la întreținere, reparații și modernizare, iar situația s-a agravat în special în ultimii ani.

Una dintre cele mai grave probleme este vechimea liniilor de cale ferată. În 1990, doar 10,10% dintre linii, adică 1.364 de kilometri, depășiseră termenul de reînnoire. Procentul a crescut la 41,14% în 2010, iar în 2025 a ajuns la 72,56%, echivalentul a 9.753 de kilometri. Practic, aproape trei sferturi din liniile de cale ferată sunt considerate „epuizate” din punct de vedere tehnic.

O altă problemă majoră este subfinanțarea. Potrivit comunicatului, în perioada 2021-2025, banii alocați infrastructurii feroviare au acoperit doar 45,76% din necesarul real. Numai deficitul acumulat pentru întreținere și reparații curente a depășit 12 miliarde de lei. Lipsa fondurilor a făcut dificilă recuperarea lucrărilor restante și a contribuit la degradarea continuă a infrastructurii.

Starea precară a infrastructurii are efecte directe asupra vitezei și predictibilității trenurilor. Degradarea liniilor impune restricții de viteză, ceea ce înseamnă că trenurile circulă mai încet și că durata călătoriilor crește. În același timp, o infrastructură învechită afectează siguranța și predictibilitatea transportului feroviar, făcând trenul mai puțin atractiv pentru călători și operatorii de marfă.

Problemele infrastructurii se reflectă și în scăderea utilizării transportului feroviar. În perioada analizată, transportul feroviar a pierdut peste 2% din volumul de călători și aproape 23% din transportul de marfă, deși obiectivul stabilit anterior era o creștere de 25%. Astfel, calea ferată a pierdut teren în fața transportului rutier.

În ansamblu, Guvernul prezintă un cerc vicios: infrastructura degradată duce la viteze mai mici și servicii mai puțin atractive, ceea ce reduce utilizarea trenurilor de către pasageri și companii. În același timp, o pondere mai mare a transportului se mută pe șosele, contribuind la aglomerația rutieră și la creșterea costurilor de transport. Strategia 2026-2030 încearcă să rupă acest cerc prin prioritizarea reînnoirii infrastructurii și creșterea competitivității transportului feroviar.

Cum vrea Guvernul să rezolve problemele CFR SA

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 are ca obiectiv principal recuperarea rapidă a restanțelor acumulate în modernizarea și întreținerea căilor ferate. Guvernul consideră reînnoirea infrastructurii drept „prioritatea absolută”, în condițiile în care aproape trei sferturi din liniile feroviare au depășit termenul de reînnoire.

Primul obiectiv, denumit „Obiectivul 0”, vizează recuperarea în ritm accelerat a restanțelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare. Acesta presupune concentrarea finanțărilor și a lucrărilor asupra liniilor care au ajuns într-o stare tehnică avansată de degradare, pentru a stopa declinul rețelei și a recupera întârzierile acumulate în ultimele decenii.

Al doilea obiectiv este creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă. Guvernul urmărește ca trenurile CFR SA să devină mai rapide, mai sigure și mai predictibile. Modernizarea infrastructurii ar trebui să permită reducerea restricțiilor de viteză și îmbunătățirea serviciilor oferite atât pasagerilor, cât și transportatorilor de marfă.

Al treilea obiectiv este integrarea României în spațiul feroviar unic european. Strategia urmărește respectarea obligațiilor asumate de România față de Uniunea Europeană și continuarea proiectelor de modernizare a coridoarelor feroviare europene TEN-T. Documentul include proiectele prioritare pentru perioada 2026-2030, realizate în parteneriat cu Comisia Europeană.

Strategia urmărește, de asemenea, echilibrarea transportului feroviar și rutier. Prin transferarea unei părți din transportul de pasageri și mărfuri de pe șosele către calea ferată, Guvernul estimează că poate contribui la reducerea aglomerației, a numărului de accidente și a costurilor de transport, dar și la creșterea vitezei medii de deplasare pe rețeaua rutieră.

În acest scop, strategia nu se limitează la investiții în șine și infrastructură. Ea include măsuri privind mentenanța, operarea, reînnoirea și extinderea rețelei, precum și reforme administrative menite să eficientizeze sectorul și să asigure utilizarea mai eficientă și transparentă a fondurilor publice și europene.

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Sursa: Guvernul României

Etichete: CFR, guvern, trenuri,

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